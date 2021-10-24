4 hektarlık alanın kül olduğu ormanda pet, cam şişe ve poşet atıkları Yer ekiplerinin bile ulaşmakta güçlük çektiği alandaki plastik ve cam atıklar pes dedirtti

Antalya’da 4 hektarlık alanın kül olduğu ve söndürme ekiplerinin bile ulaşmakta güçlük çektiği ormanlık alandaki pet, cam şişe ve poşet atıkları pes dedirtti.

Yazın Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla’da yaşanan yangınlarda binlerce hektarlık orman içerisindeki canlılarla birlikte yok olurken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti. Yangınlardan sonra ormanlık alanlarda mangal yasağı başladı. Yasaklarla birlikte mangal yakılmasının önüne geçilmiş olsa da geçtiğimiz gün Antalya’da yine ormanlık arazide yangın çıktı. Sivridağ'da başlayan yangına sarp arazi şartları sebebiyle 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı havadan müdahale etti. Yer ekiplerinin bile ulaşmakta güçlük çektiği alandaki yangın 3 saatte kontrol altına alınabilirken, 4 hektarlık alan zarar gördü. Yangın bölgesindeki ormanlık arazide bulunan cam şişe, plastik, şişe, naylon ve tenekeler ise görenlere pes dedirtti. Yangın söndürme ekiplerinin bile ulaşmakta güçlük çekip alevlere havadan müdahale ettiği bölgede çevreye saçılan özellikle cam ve pet şişeler ile plastik poşetler dikkati çekti. Yapılan tüm uyarılara rağmen ormanlık arazilerin rastgele atılan atıklarla kirletildiği görüldü.

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