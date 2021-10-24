Alanya HEP Aşçılık ve Gastronomi öğrencileri YÖREX’te

Alanya Hamdullah Eminpaşa (HEP) Üniversitesi Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, ANFAŞ Fuar merkezinde gerçekleştirilen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nı gezdi. Türkiye’nin 81 ilinden gelen yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, yiyecek ve içecek sektörüne ilişkin bilgiler aldı.



“Ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlıyor”

Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Songül Çoban, bu yıl 11’ncisi gerçekleştirilen yöresel ürünler fuarı Yörex’in, ülke ve şehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde okuyan öğrencilere de fuarın önemli katkılar sunduğunu aktaran Öğretim Görevlisi Çoban, " Fuar sayesinde öğrencilerimiz hem sektör hakkında bilgiler aldı hem de yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatını buldu. Yiyecek içecek sektörüyle iç içe bir eğitim, öğrencilerimizin geleceğine doğru yön vermesine, kariyer basamaklarını belirlemelerine önemli katkılar sağlıyor. Bu nedenle biz üniversite olarak sadece akademik bilgi ile yetinmiyor, sektörün güncel durumuna ilişkin bilgileri öğrencilerimize aktarıyoruz” dedi.



“Öğrenciler farklı yemek kültürlerini öğrendi”

Fuarı gezen öğrencilerin yararlı bilgiler aldığını aktaran Öğr. Gör. Çoban, “Bu yıl 11.’si düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nı Türkiye’nin 81 İlinden gelen; çeşitli katılımcıların sergilediği yöresel ürünleri ve lezzetleri görmek, tatmak ve coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu anlamak için öğrencilerimizle beraber ziyaret ettik. Covid19 tedbirleri dikkate alınarak düzenlenen organizasyon, öğrencilerimizin hem farklı bölgelerin mutfak kültürleri hakkında bilgi edinmesine, hem de çeşitli gıda firmaları ile görüşerek üretim süreçleri hakkında bilgi edinmesine olanak sağlamıştır. Son iki yıldır Ülkemizde ve Dünyada birçok alanı olduğu gibi eğitim hayatını da etkileyen salgından dolayı, öğrencilerimiz yüz yüze eğitim faaliyetlerinden yoksun kalmıştır. Bu sebeple Alanya Hep Üniversitesi desteği ile mümkün olduğunca üniversite dışı etkinliklere, yarışmalara ve organizasyonlara katılarak öğrencilerin sürekli olarak sektör ile iç içe olmasına olanak sağlamayı amaçlamaktayız" diye konuştu.



“Memleket hasretini YÖREX’te giderdik”

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nı gezen Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri, salgın döneminde yüz yüze eğitime ara verildiğini, bu nedenle bu tarz etkinliklerden yoksun kaldıklarını belirterek “ Yöresel Ürünler Fuarı’nda çok önemli bilgiler aldık. Coğrafi işaret almış tarım ürünlerimizi yakından tanıma fırsatını bulduk. Memleket hasretini YÖREX’te giderdik. 13 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83’ü kadın kooperatifi olmak üzere YÖREX bu yıl toplam 650’nin üzerinde katılımcı gelmiş. Dolayısıyla bizlerin sektör ile de buluşturan bir fuar. ” ifadelerini kullandılar.

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