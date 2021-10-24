30 metreden göz göre göre birbirlerine girdiler, sürücüler kendileri bile inanamadılar Motosiklet ile martı çarpışınca ortaya komik görüntüler çıktı

Antalya’da motosiklet ile martı olarak tabir edilen scooter kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler ise gülmekten kendini alamadı.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda ters istikametten gelen motosiklet ile üzerinde 3 kişinin bulunduğu scooter çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yere yavaşça düşmesi ve scooter üzerindekilerin şaşkınlığı etraftaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 30 metre uzağında motosikleti gören scooter kullanıcısı ne yapacağını bilemedi ve motosikletin üzerine doğru gitti. Karşılıklı kararsızlığın neden olduğu kazada taraflar yaralanmazken, kafa kafaya çarpışan araçlar ortaya komik görüntüler çıkmasına sebep oldu. Görüntüleri izleyenler ise gülmekten kendini alamadı.

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