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Meclis üyesi Kaymak: “6 şiddetindeki deprem yüzeye yakın yaşansaydı Kumluca’nın yüzde 10’u yıkılırdı”

İHA

Meclis üyesi Kaymak: “6 şiddetindeki deprem yüzeye yakın yaşansaydı Kumluca’nın yüzde 10’u yıkılırdı”

Antalya'nın Kumluca Belediye Meclis Üyesi Yüksek Mimar Yanar Kaymak, Kumluca’da kentsel dönüşümün bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kaymak, “Geçen günkü Kaş açıklarındaki 6.0 şiddetinde yaşanan deprem Kumluca merkezli veya bu bölgeye yakın bir yerde ve yüzeye yakın yaşansaydı Kumluca’nın yüzde 10'unu giderdi” dedi.
AK Partili Meclis Üyeleri Mimar Yanar Kaymak ve Mehmet Özgür Erkan, yaptıkları ortak basın açıklamasında Kumluca’da apartman ve daire sahiplerinin bilirkişiler tarafından bilgilendirilmesi gerektiğini belirttiler. Kumluca’nın 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren birinci derece deprem bölgesi ilan edildiğini, depremin şakası olmadığını belirten Mimar Yanar Kaymak, “Deprem, sel değil ki kanal ve kesikleri temizlemek gibi veya hortum değil ki korunaklı yerlere kaçalım gibi önlem almış olalım. Depremin tek tedbiri var. O da tekniğine uygun bina yapmaktır” dedi.

“Yıkılacak binanın yenisi şehrin planına göre yapılır”
Bazı bina, mülk sahiplerinin veya daire sahiplerinin eski binayı yıkıp yerine ekstra kat çıkılabileceğini düşündüklerini ancak katların şehrin planına göre verildiğini belirten Kaymak, “Riskli binaları tespit edelim, sahiplerini bilgilendirelim. İlgili bakanlıklardan bilirkişi çağıralım. Üniversiteden hocalar davet edelim. Bina sahiplerine ve daire sahiplerine kentsel dönüşümün sebepleri, amaçları, kira imkanları, kredi avantajları, bürokratik kolaylıkları, uzlaşma yöntemleri hakkında bilgilendirme semineri verdirelim. Kentsel dönüşümü teşvik edelim. Çünkü riskli binaların sadece bina sahibine değil çevresine de, şehre de zararı var. Riskli yapılarda deprem olmadığı sürece sıkıntı olmaz. Çünkü deprem olmazsa her bina ayakta durur. Önemli olan binanın deprem olunca vereceği tepkidir “diye konuştu.

“Kumluca artık birinci derece deprem bölgesidir”
Kumluca’nın birinci derece deprem bölgesi olduğunu belirten Kaymak, “Kumluca 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren birinci derece deprem bölgesi olarak kabul ediliyor. Daha önce üçüncü veya dördüncü bölge olarak kabul ediliyordu. Artık birinci derece deprem bölgesi olduğumuzdan beri daha ciddi kararlar alındı. Mesela bundan sonra bina temellerini minimum bir buçuk metre gömmek zorundayız. Kumluca Belediyesi İmar Komisyonu'muzca alınan karar ile kat serbestliğini kaldırdık. Kat serbest bölgelerde katı zemin artı 10 kat ile sınırlandırdık. Zemin artı 8 katın üstüne çıkan tüm binalara bodrum katı zorunlu hale getirdik. Böylelikle Kumluca’da gözümüzle görünen yeni yapılarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 1999 yılında çıkarılan deprem yönetmeliğinden önceki binaların çoğu risklidir. Çünkü 1999’dan önceki binalarda teknik denetimsizlik ve yetersizlik var. 1999’dan sonraki binalar sağlamdır diyemeyiz. 1999 ve 2019 yılları arasındaki binalar hakkında fazla bir yorum yapamayız. Sağlam olan da vardır, riskli olan da vardır. Mutlaka incelenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Kaş depremi Kumluca’da olsa binaların yüzde 10’u yıkılırdı”
Kaş depremi gibi bir depremin Kumluca’ya zarar vereceğini belirten Kaymak, “Kumluca’da 1980’lerde yapılan tüm eski binalarda bunu görürsünüz. O yıllarda beton sınıfı diye bir şey yoktur. Dökme çimento vardır. İnşaatlarda kullanılan çakıl ve kum denizden getirilir, elekten geçirilir, inşaatlarda kullanılırdı. Betonda homojenlik yoktur. Kolonların içinde boşluklar vardır. Bu binalarda Allah’a emanet yaşıyoruz. Geçen günkü Kaş açıklarındaki 6.0 şiddetinde yaşanan deprem Kumluca merkezli veya bu bölgeye yakın bir yerde ve yüzeye yakın yaşansaydı Kumluca’nın yüzde 10'u giderdi. Maalesef en riskli binalar ana arterlerde. Ahmet Aliağa Bulvarı Hasan Tuna Caddesi, Gödene Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, 1999’a kadar olan Kumluca’yı birçoğumuz biliyoruz. Bu alanlar en riskli bölgelerdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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