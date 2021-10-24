Antalya'da orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesi Akçapınar mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-10-24 16:38:52



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