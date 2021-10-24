Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya’nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Uçarsu Şelalesi mevkiinde öğleden sonra başladı. Dağlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda söndürme aracı gönderildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına karadan müdahalede zorlanan ekipler, havadan yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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