Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından


Groenendijk: Özgüven ve inanç kaybı başımızı ağrıttıErdinç Sözer: Çok değerli bir galibiyetSüleyman EKİN / ANTALYA (DHA) Süper Lig´in 10´uncu haftasında Antalya´da oynanan maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor´u 2-1 yendi. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik sorumluları basın mensuplarına açıklama yaptı.
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, oyuna iyi başladıklarını ve özellikle ilk 20 dakikada planladıkları oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.
Hedeflerinin kendi saha ve seyircileri önünde galibiyet almak olduğunu sözlerine ekleyen Groenendijk, "Maça bu amaçla başladık. Ancak ondan sonra bireysel ve basit hatalardan gol yedik. Anlamadığımız bir şekilde özgüven kaybı yaşadık. Takımda 7-8 oyuncuya özgüven kaybı yansıdı. Bu inancı ve özgüveni kaybeden oyuncuları bir türlü maça geri getiremedik. Bu özgüven ve inanç kaybı başımızı ağrıttı. Ayrıca karşımızdaki rakip sahaya sağlam basan, daha kaliteli oynayan taraftı" dedi.
Maçın ikinci yarısına da baskılı, azimli girmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını sözlerine ekleyen Groenendijk, konuşmasını şöyle tamamladı: "İstediğimiz oyun seviyesine bir türlü ulaşamadık. Attığımız gol de son dakikada geldiği için işimize yaramadı. Çok geç gelen bir gol oldu. Bunu tersine nasıl çevirebiliriz? Önümüzdeki hafta daha çok çalışarak, kendimizi geliştirerek hatalardan ders çıkartarak daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Karşı tarafı tebrik ediyoruz. İstekli, arzulayan ve iyi oynayan taraftı."
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Beşiktaş maçını kazandıktan sonra, takım olarak ikinci bir atak yapmak istedik. Arzuladığımız gibi ikide iki yaptık. O yüzden mutluyum. Maça gelecek olursak, ilk 15-20 dakika çok zor geçti. Antalyaspor çok iyi mücadele etti. Çözümü bulduktan sonra oyuna sahip olduk ve pozisyonları değerlendirdik. Oyuncularım 90 dakika çok güzel çalışmalar yaptı. Karşılama, savunma olsun çok iyilerdi. Maçı son 5-6 dakikasında rakibe şans tanımadık. Bu galibiyetten dolayı çok memnunuz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Alfons Franciscus Groenendijk´in açıklamaları
- Erdinç Sözer´in açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-10-24 19:17:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alfons Groenendijk: “Özgüven kaybı başımızı ağrıttı"
YEREL HABERLER Alfons Groenendijk: “Özgüven kaybı başımızı ağrıttı"
Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu"
YEREL HABERLER Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet ...
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Maç ...
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir ...
Aytemiz Alanyaspor’dan hakemlere destek
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor’dan hakemlere destek
Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir FK: ...
Antalya'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (2)
Antalya'da orman yangını/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını/ Ek Fotoğraf
Antalya'da orman yangını/ Fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını/ Fotoğraf
Meclis üyesi Kaymak: “6 şiddetindeki deprem yüzeye yakın yaşansaydı Kumluca’nın yüzde 10’u yıkılırdı”
YEREL HABERLER Meclis üyesi Kaymak: “6 şiddetindeki deprem yüzeye ...
Antalya'da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını
Antalya’da orman yangını Serik ilçesinde meydana gelen yangına ekipler havadan müdahale ediyor
YEREL HABERLER Antalya’da orman yangını Serik ilçesinde meydana ...
Motosiklet sürücüsü ticari araca duvara çarpar gibi çarptı, araç sahibinin tavırları vatandaşları kızdırdı Araç sahibinin "Bırakın gebersin" dediği ileri sürüldü, vatandaşlarla arasında tartışma yaşandı Park halindeki ticari araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü ticari araca duvara çarpar gibi ...
Adres Patent Antalya şubesini açtı
YEREL HABERLER Adres Patent Antalya şubesini açtı
Kepez’de Türkiye Drag Şampiyonası heyecanı Yarışlara 13 ilden 103 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Kepez’de Türkiye Drag Şampiyonası heyecanı Yarışlara ...
Serik'te orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Serik'te orman yangını büyümeden söndürüldü
7 kişilik aile, 2,5 aydır boş araziye kurdukları çadırda yaşıyor
YEREL HABERLER 7 kişilik aile, 2,5 aydır boş araziye kurdukları ...
Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede bitti 3 kişinin bulunduğu farları yanmayan motosiklet, kontrolsüz kavşakta otomobil ile çarpıştı
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinde 3 kişinin yolculuğu hastanede ...
BAİB'den gübre ihracatı yasağının kaldırılması için girişim
YEREL HABERLER BAİB'den gübre ihracatı yasağının kaldırılması için ...
30 metreden göz göre göre birbirlerine girdiler, sürücüler kendileri bile inanamadılar Motosiklet ile martı çarpışınca ortaya komik görüntüler çıktı
YEREL HABERLER 30 metreden göz göre göre birbirlerine girdiler, ...
Freni boşalarak şarampole devrilen kamyon ağaçta asılı kaldı: 2 yaralı Tepe üstü dikilen kamyonun altında kalan yaralı, kamyon vinçle kaldırılarak kurtarılabildi
YEREL HABERLER Freni boşalarak şarampole devrilen kamyon ağaçta ...
Alanya HEP Aşçılık ve Gastronomi öğrencileri YÖREX’te
YEREL HABERLER Alanya HEP Aşçılık ve Gastronomi öğrencileri YÖREX’te

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.