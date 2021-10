Ukraynalı çift ve 2 çocukları, Likya Yolu'nu 2 ayda yürüyecek

Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)LİKYA Yolu'nu yürümek için Antalya'ya gelen Ukraynalı Anna Standartink (41) ve Vitalii Pavlenko (40) çifti, oğulları Oscar Pavlenko (9) ve Leo Pavlenko (3) ile 535 kilometrelik parkuru, ikinci ayın sonunda Fethiye'de tamamlayacak.

Ukrayna'nın Zapozozhye kentinde yaşamını sürdüren Anna Standartink ve Vitalii Pavlenko çifti, çocukları Oscar ve Leo Pavlenko ile birlikte Likya Yolu'nda yürümek için Antalya'ya geldi. Ukrayna'dan uçakla 19 Eylül'de kente gelen Ukraynalı aile, aynı gün Likya Yolu'nda yürüyüşe başladı ve 1 ayın sonunda Demre ilçesine geldi. Günde ortalama 10-12 kilometre kateden Ukraynalı aile, 535 kilometrelik Likya Yolu'nun tamamını yürüyecek. Aile, Likya Yolu yürüyüşünü 1 ay sonra Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlamayı planlıyor.

'YÜRÜYÜŞÜ FETHİYE'DE TAMAMLAYIP, ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ'

Vitalii Pavlenko, eşi ve kendisinin yoga eğitmeni olduklarını belirterek, "Sürekli sporla uğraşıyoruz. 3 yıldır eşim, küçük oğlumuz Leo ile ilgileniyor. Dünyanın birçok yerinde yürüyüş yaptık. Leo'nun doğumu, Covid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır bir yere gidemedik. Çok merak ettiğimiz, daha önce yürüyen arkadaşlarımızın önerisiyle Likya Yolu'nun tamamını yürümeye karar verdik. 1 ayda Antalya'dan Demre'ye geldik. 1 ay sonra da yürüyüşümüzü Fethiye'de tamamlayıp, ülkemize döneceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'DE BÜYÜLENDİK'

İlk kez geldikleri Türkiye'den çok etkilendiklerini aktaran Pavlenko, "Türkiye'de büyülendik. Türk insanı çok cana yakın. Hele çocukları görünce hemen elle işaret ediyorlar. 'Bekleyin' diyerek her şeyi ikram ediyorlar. Çay, kahve içmeye, yemek yemeye davet ediyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde tanımadığı insanlara kapısını açan, bizim çocuklarımızı bağrına basan insanlar bulamazsınız. Türkiye ayrı bir güzel" diye konuştu.

'LİKYA YOLU'NU TAVSİYE EDECEĞİZ'

2 ay boyunca aynı zamanda tatil yapacaklarını da belirten Pavlenko, "Uygun yerlerde denize giriyoruz. Büyük oğlumuz Oscar'a ders çalıştırıyoruz. Küçük oğlumuz Leo, çok küçük olduğu için onu yormuyoruz. Bazen sırtımızda taşıyoruz. Mevsim yürümek için çok uygun. Likya Yolu'nun her yeri tarih dolu. Bastığınız, geçtiğiniz her yerde tarihi eserler var. Yol boyunca antik kentleri geziyoruz. Doğa çok güzel. İnsanı büyülüyor. Bazı yerlerde deniz, doğa ve tarihi kentler iç içe. Arkadaşlarımıza Likya Yolu'nu tavsiye edeceğiz. Birlikte büyük bir grup olarak geleceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

