Muratpaşa, ligdeki galibiyet serisini 3’e çıkardı

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Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 3’üncü hafta maçında, deplasmanda Sivrihisar’ı 32 yendi. Muratpaşa’nın Sultanları, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

İki takım arasında karşılaşma, Eskişehir’de, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynandı. Maçta ilk seti ev sahibi takım, 2522 kazanırken, 2’nci set 2513 Muratpaşa’ın galibiyetiyle sonuçlandı. 3’üncü setti de aynı skorla alan Muratpaşa’nın Sultanları, 4’üncü seti 2521 kaybetti. Son sette, Muratpaşa’nın etkili hücumları karşısında savunmada art arda hatalar yapan Sivrihisar seti 1512 kaybetti.

Muratpaşa, zorlu Eskişehir deplasmanında 32 galip ayrılırken ligde üst üste 3’üncü galibiyetini de aldı. Muratpaşa’nın Sultanları’nda Ayşe Çürük performansıyla takımın dikkat çeken isimi oldu. Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta, kendi evinde bir diğer Eskişehir temsilcisi Mihalıççık’la karşılaşacak.

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