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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin 200 yıllık antik kent restore edilecek

DHA

2 bin 200 yıllık antik kent restore edilecek


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, milattan önce 2'nci yüzyılda kurulan, Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 2 bin 200 yıllık tarihi değerlere ev sahipliği yapan Sillyon Antik Kenti'ndeki yapılar restore edilecek.
Sillyon Antik Kenti'nin çevre düzenlemesi ile Türk-İslam dönemi yapılarının restorasyon, restitüsyon ve rölöve çalışmaları, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın talimatıyla başlatıldı. Helenistik döneme tarihlenen Sillyon Antik Kenti'nde, köy içinden başlayarak antik kentin akropolisindeki Selçuklu dönemine ait Kale Mescidi yapısına kadar devam eden gezi rotasının hazırlanması, bu güzergahta yer alan iki erken Cumhuriyet dönemi evi, Osmanlı mescidi, Osmanlı çeşmesi, Helenistik ile Türk-İslam dönemlerinde kullanılan kule ve kale mescidinin projelerinin ihale süreci hazırlanıyor.
RESTORASYON 2022 SONUNDA BAŞLAYACAK
İhale sürecinin Serik Belediyesi'nce gerçekleştirileceği yapıların restorasyon çalışmalarının ise 2022 yılı sonuna doğru başlatılması hedefleniyor. Restorasyon projeleri uygulandıktan sonra ziyaretçilerin tüm yapıları rahatça gezebileceği bir güzergah oluşturulacak. Proje kapsamında, antik kent içindeki Stadion'da bulunan Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde kullanılmış 3 konut bulunuyor. Osmanlı çeşmesi ve Osmanlı mescidinin, Antalya ve çevresinin Fatih Sultan Mehmet zamanında kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu himayesine girmesi nedeniyle 15'inci yüzyıl sonrası inşa edildiği düşünülüyor. Sillyon Ana Kent Kapısı'nın ise milattan önce 2'nci yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildiği ve Türk-İslam döneminde de kullanıldığı açıklandı.
TARİHİ DOKU
Kentin sembolü haline gelen Helenistik Kule'nin ise Helenistik dönemden itibaren kullanıldığı, etrafındaki Türk kabristanının bu yapının bölgedeki Türkler tarafından da kullanıldığını gösteriyor. İki kullanım evresi olan Kale Mescidi'nin 13'üncü yüzyılda yapıldığı, 15'inci veya 16'ncı yüzyılda küçük eklemelerle kullanımına devam edildiği düşünülüyor. Bölgenin en erken İslami yapılarından olan bu mescidin bugüne kadar bu oranda korunmuş olmasının da önemli olduğu belirtildi. Antik kentteki restorasyonla milattan önce 2'nci yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar Anadolu'da pek örneği görülmeyen antik ve tarihi dokunun önemli detaylarının ortaya konulmuş olacağı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-10-25 10:41:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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