Manavgat’ın Anka Kuşları projesinde çocuklar son kez bir arada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’ın Anka Kuşları projesinde çocuklar son kez bir arada

İHA

Manavgat’ın Anka Kuşları projesinde çocuklar son kez bir arada

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in, yaşanan büyük yangın felaketine maruz kalmış afetzede çocukların ruh sağlıklarını iyileştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Manavgat’ın Anka Kuşları” isimli projenin 5. Etabında çocuklar son kez bir araya geldi. Aşağı Işıklar, Belenobası, Demirciler, Karaöz, Gebece, Oymapınar, Bucakşeyhler, Evrenseki, Ilıca ve Kalemler mahallelerinde yaşayan 216 yaş aralığındaki 60 çocuk, Ilıca Meliha Ercan Engelsiz Merkezi’nde buluştu. Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden alınmak suretiyle Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çeşitli aktiviteler ve etkinliklerle keyifli bir gün yaşadı. Çocuklar, Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitmen kadrosuyla birlikte resim, bilgisayar, oyun aktiviteleri, dans ve hayvanat bahçesi gibi çeşitli faaliyetler yaparak hem terapi eğitimi aldı hem de eğlendi. Çocukları ve aileleri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve birim müdürleri kapıda karşılayarak ağırladı.

“Tüm çocuklarımıza ulaştık”
Yangın felaketinin ardından çocukların tekrar sosyal yaşama adapte olabilmelerini sağlamak ve onları yalnız bırakmamak için “Manavgat’ın Anka Kuşları” isimli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 5 etaptan oluşan çalışmayla birlikte tüm çocuklara ulaştıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “ Büyük yangın felaketi sonrasında çocuklarımızı sosyal yaşama dahil etmek için ve onları bir an olsun yalnız bırakmamak için ekiplerimizle birlikte Anka Kuşları projesini hayata geçirdik. Amacımız, mağduriyet yaşayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine ulaşarak onlara destek olmak, yüzlerinde tebessüm oluşturabilmekti. Bugün de tüm çocuklarımıza ulaşmış ve onları mutlu etmiş bir şekilde projemizin son etabını gerçekleştirdik. Manavgat Belediyesi olarak bundan sonra da onları asla yalnız bırakmayarak her an yanlarında olmaya devam edeceğiz. Manavgat Belediyesi, öz kaynaklarını halkıyla sonuna kadar paylaşmaya devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 yaşındaki cinayet sanığı: Tehditle, 700 TL karşılığında üstlendim
YEREL HABERLER 15 yaşındaki cinayet sanığı: Tehditle, 700 TL ...
Buket Uzuner ve Cevat Çapan’a Muratpaşa’dan onur ödülü
YEREL HABERLER Buket Uzuner ve Cevat Çapan’a Muratpaşa’dan onur ...
Kepez’de 29 Ekim ‘tenis’ turnuvası
YEREL HABERLER Kepez’de 29 Ekim ‘tenis’ turnuvası
Uyuşturucu tacirleri nefes kesen kovalamaca sonucunda yakaladı Araçta yapılan aramada 10 paket halinde 57,55 gram metamfetamin bulundu
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri nefes kesen kovalamaca sonucunda ...
2 bin 200 yıllık antik kent restore edilecek
YEREL HABERLER 2 bin 200 yıllık antik kent restore edilecek
Asla pes etmeyen DMD hastası Mehmet'e üniversite kapısı açıldı
YEREL HABERLER Asla pes etmeyen DMD hastası Mehmet'e üniversite ...
Ukraynalı çift ve 2 çocukları, Likya Yolu'nu 2 ayda yürüyecek
YEREL HABERLER Ukraynalı çift ve 2 çocukları, Likya Yolu'nu 2 ayda ...
Muratpaşa, ligdeki galibiyet serisini 3’e çıkardı
YEREL HABERLER Muratpaşa, ligdeki galibiyet serisini 3’e çıkardı
11'inci Antalya Kitap Fuarı'nı 589 bin 756 kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER 11'inci Antalya Kitap Fuarı'nı 589 bin 756 kişi ...
Onursal Başkan seçilen Mevlüt Yeni, belge ve plaketini aldı
YEREL HABERLER Onursal Başkan seçilen Mevlüt Yeni, belge ve ...
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçının ...
Alfons Groenendijk: “Özgüven kaybı başımızı ağrıttı"
YEREL HABERLER Alfons Groenendijk: “Özgüven kaybı başımızı ağrıttı"
Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu"
YEREL HABERLER Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet ...
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Maç ...
Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir ...
Aytemiz Alanyaspor’dan hakemlere destek
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor’dan hakemlere destek
Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir FK: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir FK: ...
Antalya'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (2)
Antalya'da orman yangını/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını/ Ek Fotoğraf
Antalya'da orman yangını/ Fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını/ Fotoğraf
Meclis üyesi Kaymak: “6 şiddetindeki deprem yüzeye yakın yaşansaydı Kumluca’nın yüzde 10’u yıkılırdı”
YEREL HABERLER Meclis üyesi Kaymak: “6 şiddetindeki deprem yüzeye ...
Antalya'da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.