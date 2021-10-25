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YÖREX ziyaretçi rekoru kırdı YÖREX’i 5 günde 342 bin kişi ziyaret etti

İHA

YÖREX ziyaretçi rekoru kırdı YÖREX’i 5 günde 342 bin kişi ziyaret etti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen ve 300 bin bin ziyaretçi hedefiyle 20 Ekim’de açılan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i 5 günde 342 bin 496 kişi ziyaret etti.
Antalya Ticaret Borsası’nın TOBB’un desteğiyle bu yıl 11’incisini düzenlediği YÖREX’e bu yıl da ziyaretçi ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin 76 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83’ü kadın kooperatifi olmak üzere 150 kooperatif ile toplam 650’nin üzerinde katılımcının yer aldığı YÖREX’te 342 bin 496 kişi Anadolu’nun el emeği göz nuru yöresel ürünleriyle buluştu.

300 bin ziyaretçi hedefi aşıldı
Fuarın fikir babası ATB Başkanı Ali Çandır, 2010 yılında 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla ilki açılan fuarın 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini anımsattı. Aradan geçen zamanda fuarın büyük kitlelere ulaştığını söyleyen Başkan Çandır, “YÖREX Anadolu’nun buluşma noktası oldu. Yöresel ürünlere ulaşmak isteyenlerin adresi olan YÖREX’e ilginin yoğun olması son derece memnuniyet verici” dedi.

“Alnımızın akıyla tamamladık”
Çandır, 10 bin metrekare alanda yöresel ürünlerin sergilendiği YÖREX’in hedef büyüttüğünü kaydederken, “YÖREX'i alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye'nin dört bir yerinden yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturduk. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda 5 gün boyunca yöresel ürün şöleni yaşadık. 342 bin 496 kişi fuarı gezdi. Yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması için daha fazla çalışacağız. Her yıl gelişen projemiz sorumluluğumuzu daha da artırıyor” dedi.

“Emeği geçenlere teşekkür”
Çandır, başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere YÖREX’e destek veren herkese teşekkür ederken, “Bu yıl kalkınma ajansları YÖREX’e katılımda büyük katkı sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Kalkınma ajanslarımıza, oda borsalarımıza, ANFAŞ yönetimine, yerel yönetimlerimize, üreticilerimize, firmalarımıza ve basınımıza, fuarımıza büyük ilgi gösteren Antalya halkına, diğer illerimizden katılan misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yereli ulusala taşıyacak görüşmeler
ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX’te coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye kazandırılması, iş bağlantılarının kurulması amacıyla düzenlenen ikili görüşmelere ilginin yoğun olduğunu kaydetti. Çandır, “Çok sayıda yerel üretici, büyük market zincirlerinin temsilcileriyle TOBB’un organizasyonu ile bir araya geldi. Yerel üretici ile ulusal market zincirleri YÖREX’te ikili görüşme gerçekleştirdi. Çok sayıda iş bağlantısı sağlandı” dedi.

Yöresel ürünlere dijital pazarlama
YÖREX’te e ticaret sitelerinin yerel ürün üreten ve ticaretini yapanlarla bir araya geldiği belirten Ali Çandır, yöresel ürünlerin e ticaret üzerinden tüketiciyle buluşturulmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydetti. Çandır, “Yöresel Ürünler Fuarı’mızı hayata geçirirken kıyıda köşede kalmış ürünleri ulusala taşıyalım hedefi koymuştuk. Bu hedefimizde önemli bir yol kat ettik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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