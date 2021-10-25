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Antalya'da eğitimde AHENK dönemi Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Öğrencinin ailesi ilgisiz olabilir, eğitim durumu, ekonomik durumu zayıf olabilir ama bu gerekçeler o okulun 80. sırada olmasının mazereti olamaz, olmamalıdır" "Bir öğretmenin Muratpaşa’da çalışırken farklı, Kepez’de çalışırken farklı sonuçlar çıkmasını, kabul etmiyorum" "Fiziki beklentilerimiz yok, daha çok nitelik ve kaliteye dokunan katkılar istiyoruz"

İHA

Antalya'da eğitimde AHENK dönemi Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Öğrencinin ailesi ilgisiz olabilir, eğitim durumu, ekonomik durumu zayıf olabilir ama bu gerekçeler o okulun 80. sırada olmasının mazereti olamaz, olmamalıdır" "Bir öğretmenin Muratpaşa’da çalışırken farklı, Kepez’de çalışırken farklı sonuçlar çıkmasını, kabul etmiyorum" "Fiziki beklentilerimiz yok, daha çok nitelik ve kaliteye dokunan katkılar istiyoruz"

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi ile eğitimde kalite ve niteliğin arttırılması hedefleniyor. Vali Ersin Yazıcı, "Öğrencinin ailesi ilgisiz olabilir, eğitim durumu, ekonomik durumu zayıf olabilir ama bu gerekçeler, o okulun başarıda 80. sırada olmasının mazereti olamaz, olmamalıdır"dedi.
Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma(AHENK) Projesi Tanıtımı ve İş Birliği Protokolü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başöğretmen Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantıya, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof.Dr Özlenen Özkan,Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi(ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Özgür Kasım Aydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere,ilçe milli eğitim müdürleri, kaymakamlar ve öğretmenler katıldı.
Programda konuşan Vali Ersin Yazıcı, AHENK Projesi’nde yeni bir şeyin olmadığını hatırlatarak, herkesin bildiği şeylerin olduğunu ama bilipte yapmakta zorlandığı geri kalınan noktaların olduğu, sonucun kabullenildiği durumun olduğunu söyledi.

"Hep birlikte eğitime dokunacağız"
2 hafta önce üniversitelerden de katılımcıların olduğu bir çalıştay yaptıklarını hatırlatan Yazıcı, “Tartıştık. Herhangi bir işi yapmak için öncelikle hukuksal bir yetkiye ihtiyaç var. Kanunun mevzuatın bize yetki vermesi gerekir. Bütçe olması lazım. Ayrıca insan kaynağına da ihtiyaç var. Bu kaynaktan yana sıkıntımız yok biz öğretmenimize güveniyoruz. AHENK ile bir süreç başlatacağız. Yeni bir şey yok, yeni bir kelime de yok. Hep birlikte eğitime dokunacağız. Bu ifadeyi kullanırken çok rahatsız oluyorum. Ama toplumun bunu değerlendirmesi böyle olduğu içi kullanacağım, bir kamu yönetici olarak kabul etmiyorum asla. Geri kaldığını düşündüğümüz sıralamada 50.,60.,80. olan okullarımızı harekete geçirmek için. Her şeyimiz olan, çok ihtiyacımız meslek liselerinin üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için. Herkes meslek liselerinden şikayetçi, eğitiminden, öğrencinin donanımından, kişiliğinden, iş bilip bilmemesinden. Bunu hep beraber halledeceğiz” dedi.

"Birlik çağrısı"
AHENK Projesi ile toplumun önemli kurumlarında görev alan herkesin okullara dokunacağını dile getiren Ersin Yazıcı,” Dokundukça güzel sesler çıkacak. Hep beraber dokunursak, başta kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz olmak üzere, eğitimin niteliğini, kalitesini, insanımızın kalitesini hep birlikte arttıracağız”diye konuştu.

"Değerler Eğitimi'nin önemi"
Son 15 yılda milli eğitimde bina anlamında çağ atladıklarını kaydeden Vali Yazıcı, “Okul binası güzel olunca, üzülerek, kabul etmediğim bir şeyi tekrar söylüyorum. Okul dört dörtlük 100 tane ortaokuldan 85. Sırada, binalar yenilenince onlarda oluverse olmuyor. İçini öğretmen arkadaşlarım yapacak. Küsmüş, vazgeçmiş, olanı kabullenmişi arkadaşlarımızı böyle harekete geçireceğiz, bunu hep birlikte AHENK içinde yapacağız. Türkiye artık fiziksel imkanları tartışmıyor. Ama nitelikle ilgili bazı sıkıntılarımız var. Akademik başarıdan vazgeçmeyeceğiz ama sıralamada çok kötü durumda değiliz. İlk 20’li sıralardayız. İyi insan yetiştirmek için çocuklarımıza dokunacağız. Değerler Eğitimini yeri geldiğinde akademik başarının önüne alacağız. Din Kültürü öğretmenine bıraktığımız Değerler Eğitimiyle bu süreci tamamlayamayız”ifadelerine yer verdi. Yazıcı, eğitimin aksayan, topallayan, geride kalan kısımlarının öncelikleri olacağının altını çizdi.
Kabul etmediği bir durum olan ilçedeki en kötü durumdaki okullardan birini, ilçe milli eğitim müdürü, diğerini kaymakamın alacağının altını çizen Vali Yazıcı, sürekli bu okullarla yakından ilgileneceklerini belirtti.

"Üzülüyorum"
Bir öğretmenin Muratpaşa’da çalışırken farklı, Kepez’de çalışırken farklı sonuçlar çıkmasını eleştiren Vali Ersin Yazıcı, bunu kabul etmediğini kaydetti. Fırsat eşitliğini oluşturacaklarını, imkan eşitsizliğini ortadan kaldırmak için hep beraber gayret edeceklerini dile getiren Yazıcı, “Oradaki çocukların aşağıdaki Muratpaşa’dakinden herhalde zeka anlamında bir fark olduğunu değerlendirmiyoruz. Ailesi ilgisiz olabilir, eğitim durumu zayıf olabilir, ekonomik durumu zayıf olabilir ama bu gerekçeler o okulun 80. sırada olmasının mazereti olamaz, olmamalıdır. Kaymakamken ilçelere gittiğimde, soruyorum en iyi ortaokul, en iyi lise hangisi dediğimde, milli eğitim müdürü saymaya başlıyor. Sinirimden gülüyorum ama üzülüyorum. Neye göre sayıyorsun, neye göre sayıyoruz. Olabildiğince buralara dokunacağız. Okumayan bir toplumuz, hepimizin şikayet ettiği bir şey. Beraber dokunacağız” ifadelerine yer verdi.

"Gözden çıkarılmış Meslek lisesi olmaz"
Meslek lisesinin sahipsiz bırakılmasından, salınmasından yakınan Vali Yazıcı, “ Olmaz, o çocuklara ülkenin ihtiyaçları var, üretmek zorundayız. Üreterek büyüyeceğiz. Gözden çıkarılmış meslek liseleri ile asla yolumuza devam edemeyiz, etmeyeceğiz. Ayağa kaldırabildiğimiz kadar kaldıracağız, bunu hep beraber yapacağız. AHENK Projesi ile buralara dokunacağız” dedi.

"Okumayan bir toplum olmayacağız"
Türkiye’nin dünyada kitap okumada 86. sırada olmasını asla kabul etmediğini işaret eden Yazıcı “ Sizde etmeyin. Etmemeliyiz. Kitap okuma alışkanlığında 86. sıradayız. Bunun kabulü mümkün değil. Okumayan bir toplum olmayacağız. Son yıllarda okuma artı, biraz daha yükseğe çıkmışızdır. Okullarda okuma saatleri olacak. Okuyan, iyi insanların olduğu bir toplum olmalıyız. Hep birlikte insan kalitesi, eğitimde kaliteyi ve niteliği hep birlikte arttıracağız. Fiziki beklentilerimiz yok, daha çok nitelik ve kaliteye dokunan katkılar istiyoruz"ifadelerini kullandı.

"Varolan standart yükselecek"
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Antalya’da eğitime güç katmak varolan standartı yükseltmek amacıyla bir çalıştay gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, AHENK adı altında yol çıktıklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından, Vali Yazıcı, Rektör Özkan, ATSO Başkanı Çetin,ALKÜ Rektör Yardımcısı Aydemir, ESOB Başkanı Dere, işbirliği protokolünü imzaladı.

AHENK Projesi hakkında
Projenin konusu Antalya'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttıracak çalışmalarla ilgili süreci yürütmek, izlemek ve değerlendirmek. Gerekçe ise öğrencilerin sosyokültürel yapısına uygun, milli, manevi ve evrensel değerlerle bağdaşır nitelikte, yeniliğe ve öğrenmeye açık, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak. Projenin amacı ise çağın becerileri ve insani değerlerle donanmış, girişimci çalışmalar ile fark oluşturan bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek olarak belirlendi. İl genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi tüm okul ve kurumları projenin kapsadığına dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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