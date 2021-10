MATSO’nun YÖREX standına ilgi

Antalya EXPO Center’de 2024 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 11. Yöresel Ürünler Fuarı’ndaki MATSO standı; şık tasarımı, görselliği ve ürünleri ile ziyaretçilerin ilgisini gördü.

Covid 19 salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamayan, Yöresel Ürünler Fuarı ( YÖREX) bir yıl aradan sonra ziyaretçilerine kapılarını açarak 11. kez gerçekleşti. Antalya EXPO Center’de 2024 Ekimde gerçekleşen YÖREX’deki Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Standı ilgi gördü. Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından organize edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’unda destek verdiği YÖREX’e MATSO Manavgat’ın yöresel ürünleri ile katıldı. 76 il ve KKTC'den katılımın olduğu bu yılki YÖREX'te 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın toplam 150 kooperatif, 650'nin üzerinde firma katıldı.

MATSO Standında coğrafi işaret ile tescillenen ve Osmanlı mutfağını süsleyen Manavgat Altın Susamı başta olmak üzere portakal, nar, zeytin, defne, karpuz, keçiboynuzu, muz, ejder meyvesi, avokado, mango, papaya ve pasiflora olmak üzere toplam 13 ürünü sergiledi.



“Ziyaretçi ilgisi”

MATSO Standını YÖREX’in açılışına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclis Başkanı Yavuz Özyeğin başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinden Oda ve Borsa başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, Antalya ve Manavgat’ın sivil toplum kuruluşları başkanları, daire amirleri, iş insanları ve medya mensupları ve vatandaşlar ziyaret etti.



“Fuar, yöresel ürünleri tanıtarak ekonomiye kazandırmak için önemli bir alan”

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, fuarın yöresel ürünlerin tanıtılarak ekonomiye kazandırılması için fuarın önemli bir alan olduğunu belirterek Oda olarak fuarı çok önemsediklerini söyledi. Yöresel ürünlerin tescillenmesi ve pazarlanması konusunda fuarın önemine işaret eden Güngör, “yöresel ürünlerin ticarileşme sürecini desteklemek, yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak ve ekonomiye kazandırılması fuarın başlıca amaçları arasında yer alıyor” dedi. YÖREX'te 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın toplam 150 kooperatif, 650'nin üzerinde firma, Anadolu'nun her köşesinden toplamda 10 bine yakın yöresel ürünün sergilendiğini kaydeden Güngör, MATSO Standının fuarın en şık ve görselliği en güzel olan stantlarından biri olarak fuarda yıldızlaştığını ifade etti.



“Ziyaretçiler Anadolu’nun her köşesinden ürünleri gördü”

Manavgat’ta fuara kalabalık bir ziyaretçi akını olduğunu söyleyen Güngör, ziyaretçilerin fuarda birkaç saat içinde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine buram buram Anadolu’nun her bir köşesinden ürünü görme imkânına sahip olduğunu ifade etti. Fuarın mimarı olan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır’a teşekkür eden Güngör, “11 yıldır Antalya Ticaret Borsası Başkanımız Ali Çandır çok güzel bir projeye imza atıyor. Yörex’le birlikte memleketimizin her bir köşesinden ayrı güzellikte fışkıran yöresel ürünlerimizin tanıtılarak ekonomiye kazandırılmasına çok büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.



“Manavgat’ın tadı var” “bizim tadımız başka”

Başkan Güngör, Manavgat’ın MATSO olarak fuarda yöresel ürünlerini şık tasarımlı MATSO standında “Manavgat’ın tadı var”, “Bizim tadımız başka” sloganları ile tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek fuarda kentimizde yetişen yöresel ürünlerimizin kendisine has aroması ve tadı olduğunu anlattık. Yöresel ürünlerimizi tanıtarak ekonomiye kazandırmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.