Antalya'da kıyıya yalancı katil balina ölüsü vurdu 5 metre uzunluğundaki katil balinanın ilk kez Antalya kıyılarında görüldüğü belirtildi

Antalya’da kıyıya yaklaşık 5 metre uzunluğunda yalancı katil balina ölüsü vurdu. Antalya kıyısında ilk kez görülen balinanın yüzeyinde ağ izlerinin olduğu öğrenildi.

Antalya Balıkçı Barınağı yakındaki Çaltıcak mesire alanındaki kayalık bölgede siyah bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede cismin Pseudorca crassidens(yalancı katil balina) olduğu belirlendi.

Akdeniz Üniversite Su ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personelleri işbirliğiyle balina balıkçı barınağına getirildi. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Araştırma Görevlisi ve Deniz Memelileri Araştırma Komisyonu Üyesi Berivan Elif Aslan, Deniz Hayvanları Hastalıkları Araştırıcısı Aycan Ulutaş tarafından yapılan incelemenin ardından, balina ekiplerce gömüldü. Balığın kıyıdaki görüntüsü ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



"Üzerinde sıyrıklar var"

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, yalancı katil balinanın Akdeniz kıyısı olan ülkelerde yoğun olarak yaşadığını ama Antalya’da ilk kez görüldüğünü kaydetti.

Balinanın yaklaşık 5 metre boyunda erkek bir birey olduğunu dile getiren Korun, “ Balinanın üzerinde sıyrıklar var, muhtemelen ağlardan zarar görmüş. Antalya kıyılarında ilk kez görüyoruz. Ölümü günler önce gerçekleşmiş. Antalya’nın yerli bir türü değil, Akdeniz’e kıyı olan diğer ülkelerde görülüyor. Balinayı sudan, belediye ekipleri çıkardı. Gerekli numunelerin alınmasının ardından gömme işlemi gerçekleştirildi” dedi.

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