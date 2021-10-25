Orman yaktıkları iddiasıyla 7 Rus turist, tutuklandı



Bülent TATOĞULLARILevent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kamp sırasında yaktıkları ateşle orman yangınına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 Rus turist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Çağlarca bölgesinde 23 Ekim'de çıkan orman yangını, 1 uçak ve 3 helikopter ile havadan, 5 arazözle de karadan müdahaleyle 6 saatte söndürüldü, 4 hektarlık alan da kül oldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alevlerin söndürülmesi sonrası çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Bölgede yürüyüş yapan bazı kişiler, yangının çıktığı Sivri Dağ mevkisinde bir yabancı turist grubunun kamp yapıp ateş yaktığı ihbarında bulundu. Ekipler, cumartesi günü bölgede kamp yapan 7 Rus turisti gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'orman yangınına neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

RUS MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkilileri, Likya Yolu yürüyüş rotasını izleyen 7 Rus turistin geçen cumartesi günü Çağlarca bölgesinde kasıtsız bir biçimde orman yangını çıkardıkları şüphesiyle gözaltına alındığını, yeminli tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan kişilerin dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını belirtti. Başkonsolosluk yetkilileri, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Bu arada turistlerin tutuklanması Rus medyasında geniş yer buldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARILevent YENİGÜN

2021-10-25 17:04:41



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