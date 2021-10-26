Kumluca'da 3 ayrı yerde eşzamanlı orman yangınları çıktı

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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde aynı saatte 3 ayrı noktada çıkan orman yangınları çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede söndürülürken, sabotaj ihtimaline güvenlik güçleri bölgede devriye dolaşmaya başladı.

İlçeye bağlı Sarıkavak, Toptaş ve Güzören mahallelerinde saat 22.30 sıralarında orman yangınları çıktı. İhbar üzerine Kumluca Orman Yangın Söndürme ekipleri müdaha etti. Alevler yayılmadan yapılan müdahale ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların 3 ayrı bölgede aynı saatte çıkması sabotaj ihtimalini artırdı. Teyakuza geçen polis, jandarma ve yangın söndürme ekipleri, bölgede devriye dolaşmaya başladı. yangınlarla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-10-26 00:32:56



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