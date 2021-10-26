Propolis, Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Propolis, Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip

İHA

Propolis, Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip

Pandemi sürecinde doğal arı ürünlerinden biri olan propolise olan ilginin arttığını belirten uzmanlar, propolisin Covid19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip olduğunu söyledi.
Pandemi sürecinde daha da dikkat çeken bir doğal gıda desteği olan Anadolu propolisinin tüketimi uzmanlar tarafından öneriliyor. Dr. Ender Saraç, Anadolu propolisinin zengin besin içeriği ve sağlık faydalarını anlattı. Saraç, “Anadolu arı ürünleri bulunduğu coğrafya sayesinde zengin besin bileşimi ve kaliteye sahip olmanın yanı sıra oldukça faydalılar da. Pandemi sürecinde doğal arı ürünlerinden biri olan propolise olan ilgi de oldukça arttı. Buna ek olarak insanlar arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi besinleri de tüketmeye başladılar. Yapılan bilimsel araştırmalar Anadolu propolisinin bileşiminde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen içerdiğini gösteriyor. Anadolu propolisi bu değerli içeriği sayesinde bağışıklıkla ilişkili birçok hastalıkta tüketilen bir gıda takviyesi oldu” dedi.

"Anadolu propolisinin koronavirüse karşı baskılayıcı potansiyele sahip olduğunu göstermiştir"
Dr. Ender Saraç propolisi ham hali ile tüketmenin mümkün olmadığını, içerdiği faydalı bileşenlerden yararlanılması için özütleme işleminden geçmesi gerektiğini belirtti. Dr. Ender Saraç sözlerini şöyle sonlandırdı: “İyi kalite bir Anadolu propolisi, uzman gıda mühendisleri tarafından uygun teknolojik altyapı ile özütlenmelidir. Anadolu propolisi ve koronavirüs enfeksiyonu ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar gün geçtikçe artıyor. 2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde moleküler modelleme yöntemiyle yapılan araştırmada, Anadolu Propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid bileşenlerin koronavirüs enfeksiyonuna karşı etkileri değerlendirilmiştir. Anadolu propolisinin içeriğinde doğal olarak bulunan (kafeik asit fenetil ester, hesperitin, kafeik asit, kuarsetin, pinosembrin, galanjin) flavanoidlerin SARSCoV2 virüsünün bulaş ve yayılma etkisi olan virüs spike S1 proteini ve konak hücre reseptörlerden ACE2 reseptörüne bağlanmayı önleyici etki sağladığı görülmüştür. Çalışmanın bulguları Anadolu propolisinin koronavirüse karşı baskılayıcı potansiyele sahip olduğunu göstermiştir.”

"Anadolu propolisin eklenmesi sonra 3. günden itibaren hızla iyileşme gerçekleşti"
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise Anadolu propolisi desteği ile iyileşen COVID19 vakasını anlattı. Samancı; “Anadolu propolisi oldukça güçlü ve faydalı doğal bir gıda desteği. Günlük bağışıklık desteği olarak tüketilebileceği gibi birçok hastalık için de etkili bir tedavi desteğidir. 2021 yılı Nisan ayında Acta Medica Mediterranae dergisinde yayınlanan “Covıd19 Ve Anadolu Propolisi: Bir Olgu Sunumu’’ başlıklı olgu raporunda medikal tedaviye cevap vermeyen Covıd19 hastasında Anadolu propolisinin olumlu etkileri bildirilmiştir. Covıd19 test sonucunun pozitif çıkması sonrasında ilk olarak evde ilaç tedavisiyle gözlemlenen hasta, durumunun ağırlaşması sonrasında hastaneye yatırılmıştır. Yoğun bakımda tüm ek medikal tedavilere rağmen iyileşme sağlanamayan hastanın tedavisine son bir umut olarak yüzde 30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günlük 20 damla eklenmiştir. Anadolu propolisin eklenmesi sonra 3. günden itibaren hızla iyileşme gerçekleşmiş ve 7. günde yoğun bakım ve ek solunum desteğine ihtiyaç kalmamıştır. Normal serviste 10 gün takip sonrası hasta taburcu edilmiştir. 15 gün sonra son kontrolde tüm bulguların normal olmasının yanında, literatürde bildirilen diğer vakalara kıyasla, bu olguda akciğerlerde yapılan görüntüleme sonuçlarında hiçbir bir hasar gözlemlenmemiş olması Anadolu propolisin olumlu etkisine yorumlanmıştır” ifadelerini kullandı.
Tanuğur, Anadolu propolisi ve diğer Anadolu arı ürünlerinin Covid19 enfeksiyonu üzerine etkisi ile ilgili yürütülen çalışmalar her geçen gün artarken bu ürünlerin güvenilir üreticilerden alınmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kumluca'da 3 ayrı yerde eş zamanlı çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kumluca'da 3 ayrı yerde eş zamanlı çıkan yangın ...
Antalya'da 3 ayrı noktada aynı zamanda orman yangını çıktı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da 3 ayrı noktada aynı zamanda orman yangını ...
Kumluca'da 3 ayrı yerde eşzamanlı orman yangınları çıktı
YEREL HABERLER Kumluca'da 3 ayrı yerde eşzamanlı orman yangınları ...
Antalya´da yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Antalya´da yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu
Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri ...
Orman yaktıkları iddiasıyla 7 Rus turist, tutuklandı
YEREL HABERLER Orman yaktıkları iddiasıyla 7 Rus turist, tutuklandı
Kuaförün ölümü, Rus kadının mesajı Türkçe'ye çevrilince ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kuaförün ölümü, Rus kadının mesajı Türkçe'ye ...
80 kuruşluk yolculuk 314 TL’ye mal oldu Antalya’da polisten şok scooter denetimi Tramvay ve kaldırımı kullanan gençlere 314’er TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER 80 kuruşluk yolculuk 314 TL’ye mal oldu Antalya’da ...
Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri öldü diğeri ağır yaralı
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca çarptığı kardeşlerden biri ...
Antalya'da kıyıya yalancı katil balina ölüsü vurdu 5 metre uzunluğundaki katil balinanın ilk kez Antalya kıyılarında görüldüğü belirtildi
YEREL HABERLER Antalya'da kıyıya yalancı katil balina ölüsü vurdu 5 ...
Engelli Azeri kadını ecel kaldırımda yakaladı Kaldırımda tekerlekli sandalyesinde ağabeyiyle ilerleyen Azeri kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Engelli Azeri kadını ecel kaldırımda ...
MATSO’nun YÖREX standına ilgi
YEREL HABERLER MATSO’nun YÖREX standına ilgi
ALKÜ’de Alanya’nın fethinin 800’üncü yılına özel yapılan etkinlikler sona erdi
YEREL HABERLER ALKÜ’de Alanya’nın fethinin 800’üncü yılına özel ...
Deniz yüzeyindeki anıt mezarda 'fotoğraf' turizmi
YEREL HABERLER Deniz yüzeyindeki anıt mezarda 'fotoğraf' turizmi
Antalya’da 3 milyon kışlık çiçek toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Antalya’da 3 milyon kışlık çiçek toprakla buluşuyor
Prof. Dr. Çokuğraş: "4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak" "12-18 yaş arası çocukların en az yüzde 85'i mümkünse hepsi aşılanmalıdır" İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş: "Soğuk algınlığı üst solunum yolu enfeksiyonu, bronşit, bronşiyolit gibi bir takım hastalıklara yol aşan virüsler o kadar fazla ki, bizim acil servislere başvuran hasta sayısı son bir ayda 3 misline çıktı" "Önümüzde bizi zor bir kış bekliyor" "Dördüncü dalga aşısızların dalgası olacak diye söylenmişti, doğru. Hastaneye yatan vakaların önemli bir kısmı aşısızlar, ama buna bir şey daha ekleyeceğim aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak gibi gözüküyor" "Aşıda çok nadir olan yan etkileri büyüterek insanları korkuya sevkettiğiniz zaman, insanların kafasında bir takım soru işaretleri, tereddüt oluyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çokuğraş: "4. dalga aşısız ve maskesizlerin ...
Raylı Sistem ilk seferine başladı
YEREL HABERLER Raylı Sistem ilk seferine başladı
Portakal bahçesindeki ölüm, Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı Bir haftadır kendisinden haber alınamayan bayan kuaför ustası, portakal bahçesindeki ağaca asılı vaziyette bulundu 42 yaşındaki adamın ölümü, hareketsiz olduğunu fark eden yerleşik Rus vatandaşı kadının, komşusuna yazdığı Rusça mesajın Türkçeye çevrilmesiyle anlaşıldı
YEREL HABERLER Portakal bahçesindeki ölüm, Rusça yazılan mesajın ...
Antalya'da eğitimde AHENK dönemi Antalya Valisi Ersin Yazıcı: "Öğrencinin ailesi ilgisiz olabilir, eğitim durumu, ekonomik durumu zayıf olabilir ama bu gerekçeler o okulun 80. sırada olmasının mazereti olamaz, olmamalıdır" "Bir öğretmenin Muratpaşa’da çalışırken farklı, Kepez’de çalışırken farklı sonuçlar çıkmasını, kabul etmiyorum" "Fiziki beklentilerimiz yok, daha çok nitelik ve kaliteye dokunan katkılar istiyoruz"
YEREL HABERLER Antalya'da eğitimde AHENK dönemi Antalya Valisi Ersin ...
'Dans teklifi' cinayeti sanığına, indirimsiz müebbet istendi
YEREL HABERLER 'Dans teklifi' cinayeti sanığına, indirimsiz müebbet ...
Antalya'da Karakılçık buğdayı üretilmeye başlandı Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü: "Atalık buğdaylarımızda her gün yeni bir değer keşfediyoruz. Bunlardan biri de hibritlenmemiş Karakılçık buğdayı"
YEREL HABERLER Antalya'da Karakılçık buğdayı üretilmeye ...
YÖREX ziyaretçi rekoru kırdı YÖREX’i 5 günde 342 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER YÖREX ziyaretçi rekoru kırdı YÖREX’i 5 günde 342 bin ...
Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti Sigara istedi, olumsuz cevap verince cep telefonunu alıp kaçtı Kaldırıma düşen genç kız polisi arayıp yardım istedi
YEREL HABERLER Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti Sigara istedi, ...
AGC ve AOSB arasında çok yönlü işbirliği protokolü
YEREL HABERLER AGC ve AOSB arasında çok yönlü işbirliği protokolü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.