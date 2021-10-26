Propolis, Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip

Pandemi sürecinde doğal arı ürünlerinden biri olan propolise olan ilginin arttığını belirten uzmanlar, propolisin Covid19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde daha da dikkat çeken bir doğal gıda desteği olan Anadolu propolisinin tüketimi uzmanlar tarafından öneriliyor. Dr. Ender Saraç, Anadolu propolisinin zengin besin içeriği ve sağlık faydalarını anlattı. Saraç, “Anadolu arı ürünleri bulunduğu coğrafya sayesinde zengin besin bileşimi ve kaliteye sahip olmanın yanı sıra oldukça faydalılar da. Pandemi sürecinde doğal arı ürünlerinden biri olan propolise olan ilgi de oldukça arttı. Buna ek olarak insanlar arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi besinleri de tüketmeye başladılar. Yapılan bilimsel araştırmalar Anadolu propolisinin bileşiminde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen içerdiğini gösteriyor. Anadolu propolisi bu değerli içeriği sayesinde bağışıklıkla ilişkili birçok hastalıkta tüketilen bir gıda takviyesi oldu” dedi.



"Anadolu propolisinin koronavirüse karşı baskılayıcı potansiyele sahip olduğunu göstermiştir"

Dr. Ender Saraç propolisi ham hali ile tüketmenin mümkün olmadığını, içerdiği faydalı bileşenlerden yararlanılması için özütleme işleminden geçmesi gerektiğini belirtti. Dr. Ender Saraç sözlerini şöyle sonlandırdı: “İyi kalite bir Anadolu propolisi, uzman gıda mühendisleri tarafından uygun teknolojik altyapı ile özütlenmelidir. Anadolu propolisi ve koronavirüs enfeksiyonu ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar gün geçtikçe artıyor. 2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde moleküler modelleme yöntemiyle yapılan araştırmada, Anadolu Propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid bileşenlerin koronavirüs enfeksiyonuna karşı etkileri değerlendirilmiştir. Anadolu propolisinin içeriğinde doğal olarak bulunan (kafeik asit fenetil ester, hesperitin, kafeik asit, kuarsetin, pinosembrin, galanjin) flavanoidlerin SARSCoV2 virüsünün bulaş ve yayılma etkisi olan virüs spike S1 proteini ve konak hücre reseptörlerden ACE2 reseptörüne bağlanmayı önleyici etki sağladığı görülmüştür. Çalışmanın bulguları Anadolu propolisinin koronavirüse karşı baskılayıcı potansiyele sahip olduğunu göstermiştir.”



"Anadolu propolisin eklenmesi sonra 3. günden itibaren hızla iyileşme gerçekleşti"

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise Anadolu propolisi desteği ile iyileşen COVID19 vakasını anlattı. Samancı; “Anadolu propolisi oldukça güçlü ve faydalı doğal bir gıda desteği. Günlük bağışıklık desteği olarak tüketilebileceği gibi birçok hastalık için de etkili bir tedavi desteğidir. 2021 yılı Nisan ayında Acta Medica Mediterranae dergisinde yayınlanan “Covıd19 Ve Anadolu Propolisi: Bir Olgu Sunumu’’ başlıklı olgu raporunda medikal tedaviye cevap vermeyen Covıd19 hastasında Anadolu propolisinin olumlu etkileri bildirilmiştir. Covıd19 test sonucunun pozitif çıkması sonrasında ilk olarak evde ilaç tedavisiyle gözlemlenen hasta, durumunun ağırlaşması sonrasında hastaneye yatırılmıştır. Yoğun bakımda tüm ek medikal tedavilere rağmen iyileşme sağlanamayan hastanın tedavisine son bir umut olarak yüzde 30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günlük 20 damla eklenmiştir. Anadolu propolisin eklenmesi sonra 3. günden itibaren hızla iyileşme gerçekleşmiş ve 7. günde yoğun bakım ve ek solunum desteğine ihtiyaç kalmamıştır. Normal serviste 10 gün takip sonrası hasta taburcu edilmiştir. 15 gün sonra son kontrolde tüm bulguların normal olmasının yanında, literatürde bildirilen diğer vakalara kıyasla, bu olguda akciğerlerde yapılan görüntüleme sonuçlarında hiçbir bir hasar gözlemlenmemiş olması Anadolu propolisin olumlu etkisine yorumlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Tanuğur, Anadolu propolisi ve diğer Anadolu arı ürünlerinin Covid19 enfeksiyonu üzerine etkisi ile ilgili yürütülen çalışmalar her geçen gün artarken bu ürünlerin güvenilir üreticilerden alınmasının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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