Su altının minik sakinlerini fotoğraflıyor



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da dalış eğitmeni Erkun Tanyar, su altında yaşayan, 1-2 santim boyundaki deniz canlılarını makro çekim tekniğiyle fotoğraflıyor. Kayalık bölgede yaşayan, 1 santimetreden küçük keşiş yengeçlerinden yumuşakçalara, süngerlerden eklem bacaklılara kadar deniz ekosistemi içinde yer alan minik deniz canlıları, objektiflere takıldı.

Antalya'da turistik amaçlı dalışlar gerçekleştiren dalış eğitmeni Erkun Tanyar, su altının bilinmeyen ve görülmeyen yüzünü su altı kamerasıyla gün yüzüne çıkarıyor. Farklı derinliklerde yaşayan, boyları 1 santimetreden küçük su altı canlılarını makro çekim tekniğiyle fotoğraflayıp videolarını kaydeden Tanyar, deniz ekosisteminde fark edilmeyen canlıları görmenin ayrıcalığını yaşadığını söyledi. Kimi zaman rengarenk kabuğu, uzun gözleri ve antenleriyle kayalıkların arasından dışarıyı izleyen keşiş yengecini görüntüleyen kimi zaman da eklem bacaklı ve yumuşakçalar olarak bilinen deniz canlılarını kayıt altına alan Tanyar, fotoğraf tutkusunu özel çekim teknikleriyle birleştirerek görseller toplamaya başladı. Çektiği fotoğraflarla Antalya'nın su altı yaşamına da ışık tutmayı hedefleyen Tanyar, sergi açmayı da planlıyor.

Deniz altında gözle görülemeyen, özel objektiflerle seçilebilen canlılar olduğunu söyleyen Tanyar, "Deniz tavşanları, yumuşakçalar, süngerleri insanlara göstermek ve tanıtmak istiyorum. Makro çekim yaparak, daha detaylı ve belirgin şekilde ortaya çıkarabiliyorum. Minik deniz canlılarını fotoğraflayarak hem öğrencilerime hem de insanlara göstermek istiyorum. Ekosisteme katkı sağlayan keşiş yengeçleri, karından bacaklılar gibi boyları 1-2 santimetre olan canlılar dışında yüzlerce tür canlı su altında fotoğraflanmayı bekliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-10-26 09:44:53



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