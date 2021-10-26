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Yavru carettaların yaşam mücadelesi; sadece binde 2'si hayatta kalıyor

DHA

Yavru carettaların yaşam mücadelesi; sadece binde 2'si hayatta kalıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)EKOLOJİK Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarıyla ilgili, her yıl yüz binlerce yavrunun denizle buluştuğunu duyanlarda, bu türün nesliyle ilgili tehlikenin ortadan kalktığı yönünde yanlış bir algı oluştuğuna dikkati çekti. Dr. Canbolat, 1000 yumurtadan sadece 2'sinin erişkinliğe ulaşabildiğini belirtti.
Türkiye'nin Akdeniz kumsalları, nesli tehlike altındaki türler arasındaki caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağasının en büyük yuvalama alanlarına ev sahipliği yapıyor. Caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları, Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır 'Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesi'nin Korunması Sözleşmesi' kapsamında koruma altında. Toplam 25 yuvalama kumsalının bulunduğu Türkiye'de, 9 yuvalama kumsalıyla Antalya ilk sırada yer alıyor.
YAVRU SAYISINDAKİ YANLIŞ ALGI
Yüz binlerle ifade edilen yavru sayıları, nesli tehlike altındaki bu türlerle ilgili toplumda yanlış bir algıya da yol açabiliyor. 23 yıldır Akdeniz'in en büyüğü olan 30 kilometrelik Belek Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı'nda koruma faaliyetlerini üstlenen EKAD, bu yılki raporunda, bu yanlış algı ve yumurta hali, yavru çıkışı ve denize ulaşımlarından sonra deniz kaplumbağalarının ölümüne neden olan tüm maddeleri sıraladı. Raporda, 1000 yumurtadan sadece 2 veya 3'ünün erişkin birey olabildiği, yüz binlerle ifade edildiği gibi bu deniz kaplumbağalarının soyunun artmadığı vurgulandı.
YAVRULARIN KARADAKİ ÖLÜM NEDENLERİ
EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, bir yuvada ortalama 80 yumurta bulunduğuna dikkat çekerek, yumurta aşamasından denize ulaşıncaya kadarki kara sürecinde, yüzde 48'e yakın kayıp oluştuğunu kaydetti. Dr. Canbolat, kayıp nedenlerini şöyle sıraladı:
"Birincisi yuvada döllenmemiş yumurta kayıpları. İkincisi deniz suyu altında kalan yuvalar. Üçüncüsü tilki, köpek gibi hayvanlar tarafından yuvadaki tahribat. Dördüncüsü bazı yavrular yuvada sıkışıp kalıyor. Beşincisi yuvadan çıkıp denize gitmeye çalışırken kuşlar ve yengeçler tarafından avlanıyorlar. Altıncısı, Belek'te de ciddi bir sorun olan karadaki ışıklandırmalar, deniz sanarak karadaki ışıklara yöneliyorlar ve ölen çok yavru oluyor. Bir diğer neden de kumsallara traktör veya araçlarıyla girenler yuvaları eziyor. Bu yıl da yaşadığımız, otellere ait yürüme bantlarının altında kalan yuvalar gibi insan faktörleri."
YÜZDE 50'Sİ DENİZDE YOK OLUYOR
Bu yıl Belek kumsalı ile birlikte Manavgat-Kızılot kumsalında da görev aldıklarını anlatan Dr. Canbolat, iki kumsalda toplamda 6 bin yuvadan, 250 bini aşkın yavru caretta carettanın denizle buluşturulduğunu söyledi. 250 bin yavrunun denizle buluşması sonrasında asıl tehlikeli sürece girildiğine işaret eden Dr. Canbolat, yüzde 50'ye yakın kısmının da denizde yok olduğunu vurguladı. Dr. Canbolat, "Levrek, akya gibi çok sayıdaki avcı balık türü, yavru deniz kaplumbağalarıyla besleniyor. Yine insan kaynaklı plastik atıklar, misina atıklarını yiyecek zannedip yutan ve boğulup ölen çok sayıda yavru var" dedi.
SADECE YÜZDE 2'Sİ HAYATTA KALABİLİYOR
Bu yıl Belek ve Kızılot sahillerindeki toplam 6 bin yuvada da 480 bin civarı yumurta oluştuğunu belirten Dr. Canbolat, "Yaklaşık yüzde 52'sine denk gelen 250 bin dolayındaki yavru denize ulaşabildi. Yumurta sayısına göre binde 2 veya 3 oranını dikkate aldığımızda, bunların sadece 960 ile 1440 arasındaki yavru, erişkin bireye ulaşabilecek. Maalesef bazı insanlar '250 bin yavru denize ulaştı' dediğimizde, bu hayvanların neslinin tehlike altında olmaktan kurtulduğu düşüncesine kapılıyor. Halbuki bahsettiğimiz tüm bu sebeplerden dolayı, denize ulaşabilen 250 bin yavrudan sadece 1000 civarındaki erişkinliğe ulayabiliyor. Ayrıca erişkin bireylerin de yine ölümüne sebep olan birçok sorun bulunuyor. 250 bin yavru eşittir 250 bin yetişkin birey anlamına gelmiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-10-26 10:09:07

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