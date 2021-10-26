"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) SERBEST dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98'inci yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği dalışla, hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı. Ercümen, paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe daldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şahika'nın rekor sonrası görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-10-26 10:12:20



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