Manavgat’ta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şüphe üzerine takibe alınan araç içerisinde yapılan aramada, farklı şekilde paketlenmiş toplamda 57,55 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmalarında, 21 Ekim günü Sanayi Mahallesinde şüphe üzerine takibe alınan araç ve içerisinde bulunan şahıslar durdurulmuş, araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 0,94 gram, 1,22 gram, 0,95 gram, 1,11 gram, 1,12 gram, 0,95 gram, 0,91 gram, 0,98 gram olmak üzere 8 adet paketlenmiş şekilde metamfetamin maddesi, 1 adet şeker kutusu içerisinde 11,67 gram metamfetamin maddesi, 1 adet büyük paket içesinde 38,68 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 57,55 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler Y.Z. ve O.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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