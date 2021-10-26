Bloggerlar Kemer’de buluşuyor

Kemer’in ulusal ve uluslararası platformlarda daha çok yer alması amacıyla Kemer’de 1. Uluslararası Blogger Festivali düzenlenecek.

Kemer Belediyesi, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve sivil toplum kuruluşları iş birliğince düzenlenecek festivale, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan’dan ünlü bloggerler katılacak. 27 Ekim’de Beldibi Mahallesindeki bir otelde konuşmaların ve eğitimlerin yapılacağı bir programla başlayacak olan festival kapsamında bloggerler, Kemer’de tanıtım videoları ve fotoğrafları çekecek.

Festival kapsamında Kemer’deki tarihi yerler, antik kentler, dünyaca ünlü sahilleri, cazibe merkezileri ve gezilip görülecek diğer yerleri görüntüleyecek olan bloggerler, çektikleri görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Büyük bir bölümünün Kemer’den geçtiği tarihi Likya Yolu’nda da yürüyüş yapacak olan bloggerler, 2829 Ekim tarihlerinde de Kemer’in fazla bilinmeyen turistik yerlerini gezecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer tanıtımı için ilçedeki kurumlarla ortak bir proje başlattıklarını söyledi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in uluslararası ortamlarda daha fazla tanıtılması amacıyla bu festivalin düzenlendiğine dikkat çekerek, “Kemer’in Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu zaten herkes biliyor. Kemerimizi uluslararası arenalarda daha fazla tanıtmak ve ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Sosyal medya artık günümüzde en etkili tanıtım araçlarından birisi oldu. Yüzde 99’unun yabancı olduğu bloggerleri ilçemizde ağırlayacağız. İlçemizin güzelliklerini görüntüleyecekler ve sosyal medya hesaplarında paylaşacaklar. Kemerimizin adının dünyada daha fazla yer edinmesine katkı sağlayacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

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