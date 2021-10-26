Antalyaspor'da hedef kupada tur atlamak

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayarak moral bulmayı hedefliyor.
Süper Lig’de son 3 haftada galibiyet yüzü göremeyen FT Antalyaspor, bu maçlarda 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Ligde geride kalan 10 haftada kırmızıbeyazlı ekip, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5’te yenilgi elde etti. Güney ekibi, topladığı 9 puanla ligde 17. sıraya kadar geriledi.
Antalyaspor, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile çıktığı ikinci maçında da 3 puanla tanışamadı. Kırmızıbeyazlılar, ligdeki kötü gidişatı kupada tur atlayarak unutturmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında perşembe günü 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Diyarbekirspor'u konuk edecek olan Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızıbeyazlılar, akşam antrenmanı ile kupa maçının hazırlıklarına devam edecek. Antalya Stadyumu’nda saat 18.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Antalyaspor, geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş’a 20 kaybederek kupaya uzanamamıştı.
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