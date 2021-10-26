Fren yerine gaza basınca ölüme neden olan sürücü, adli kontrolle serbest



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, fren yerine gaza basınca kullandığı kamyonetle çarptığı Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova'nın (46) ölümüne, kardeşi Ahmed Bagirova'nın ağır yaralanmasına neden olan Ayşe K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaza, pazar günü saat 19.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde meydana geldi. Ayşe K., kullandığı 26 PY 248 plakalı kamyonetle sinyalizasyon sistemine yaklaştığı sırada fren yerine gaza bastı. Araca çarpıp, kaldırıma çıkan kamyonet, Antalya'da yerleşik yaşayan, tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Arzu Bagirova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı kardeşi Ahmed Bagirova ise ambulansla hastaneye götürüldü.

'HEYECANLANDIM'

Arzu Bagirova'nın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere bugün yakınlarınca Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Gözaltına alınan Ayşe K.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Işık sistemine yaklaşınca heyecanla fren yerine gaza bastım" dediği öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ayşe K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-26 11:33:52



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