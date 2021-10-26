Yeşilçam Yolu tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilçam Yolu tamamlandı

İHA

Yeşilçam Yolu tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu tamamlandı. SarısuGökdereGedellerHacısekilerAkdamlarGökçam ve Doyran’ı içine alan farklı etaplardan oluşan yaklaşık 38 kilometre uzunluğundaki doğa yürüyüş ve bisiklet rotası, doğaseverlerin kullanımına açıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın 1969 yapımı Büyük Yemin ve Ala Geyik filmlerinin; Usta aktör Rüştü Asyalı’nın 1971 yapımı Keloğlan filminin ve yine Fatma Girik’in 1974 yapımı Kara Peçe filmlerinin çekildiği bölgelerde tabelalarla belirlenen rotalarda yürüyüş ve bisiklet yolu oluşturdu. SarısuGökdereGedellerHacısekilerAkdamlarGökçam ve Doyran’ı içine alan güzergahtaki kavşaklara konulan yönlendirme levhaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılan kırmızıbeyaz yol işaretlemeleri sayesinde yürüyüşçüler ve bisikletçilerin yönlendirilmeleri sağlanacak.

“Haritalar dijital ortamda”
Vatandaşların, rehber olmaksızın ve maddi bir bedel ödemeksizin gerek yürüyüş gerekse bisiklet ile doğa gezilerini yapabilmeleri için oluşturulan rotalarda, güzergahın haritası, alandaki tabelalar üzerine yerleştirilen karekodları kullanılmak suretiyle vatandaşlara dijital ortamda ücretsiz olarak sunuluyor. Akıllı telefonlara indirilen harita sayesinde, vatandaşlar yapacakları yürüyüşü planlama ve gezi sırasında kontrol etme imkanı bulacak. Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu, 2 etaplık bisiklet ve 4 etaplık yürüyüş yolundan oluşuyor.

“Her filme bir etap”
Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu’nun etaplarının Yeşilçam filmlerinin çekildiği bölgelere göre oluşturulduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, “Bu noktadan çıkarak etaplarımızı oluşturduk ve Yeşilçam ismini verdik. Doğaseverlerin güvenli bir şekilde kaybolmadan yapacakları yürüyüş ve bisiklet turları için her kavşağa yönlendirme tabelaları yerleştirdik. Ayrıca jandarma da rotalar üzerinde belirli periyotlarla devriye görevi yapacak” dedi.

“Yeşilçam’ın etapları”
1. Bisiklet Kısa Etabı
KonyaaltıSarısu Döner Gazino kavşağından sağa döndükten sonra yönlendirme levhalarında da belirtildiği şekilde Gökdere Tak noktasına olan mesafe 4 kilometredir. Gökdere Tak noktasından başlayıp, Altınyaka yoluna kadar olan toplamda 6.7 kilometrelik olan bu kısım bisiklet kısa etabıdır. Etapta total elevasyon deniz seviyesinden 400 metreye çıkmaktadır. Etap içerisinde iki adet çeşme mevcuttur. Etap, dağ bisikleti ve şehir bisikletine daha uygundur. Etap içerisinde yönlendirme levhaları ve işaretlendirmeleri vardır. Etabın tamamı asfalttır.

2. Bisiklet Uzun Etabı
Kısa etap başlangıç noktası ile aynıdır. Gökdere Cami önünden başlayıp, Doyran pazarına 500 metre kala olan Doyran Tak noktasında bitmektedir. Toplamda 33 kilometrelik bir etap olup, toplam elevasyon 695 metredir. Etap içerisinde yönlendirme levhaları ve işaretleri vardır. Etap içerisinde çeşme mevcuttur. Altınyaka yolundan Hacısekiler mevkine giderken yolun bir kısmı toprak yoldur ve teknik iniş vardır. Etap dağ bisikletine daha uygundur.

“Yürüyüş etapları”
Yeşilçam doğa yürüyüş rotası 4 etaptan oluşmaktadır. Toplamda 38 kilometrelik rotaya; 4 farklı Tak noktasından giriş yapılabilmektedir. Bu Tak noktaları, aynı zamanda etapların başlangıç ve bitiş nokraları olup; Gökdere Cami önünde, Akdamlar Pazarı kavşağı yakınında, Doyran Pazarı yakınında ve Akdamlar Pazarı kavşağına yakın köprü öncesinde bulunmaktadır.

1.Yürüyüş Etabı (Ala Geyik Etabı)
Gökdere Tak noktasından başlayıp, Altınyaka yoluna kadar olan kısımdır. Toplamda 6.7 kilometredir. Total elevasyon deniz seviyesinden 400 metreye çıkmaktadır. Yolun tamamı asfalttır ve yol üzerinde iki adet çeşme vardır.

2. Yürüyüş Etabı (Büyük Yemin Etabı)
2. Etap, birinci etabın bittiği asfalt yolun 1.2 km ilerisindeki yönlendirme levhalarının olduğu yerde aşağı yönde olan toprak yolla başlamaktadır. 3.4 kilometrelik bir toprak inişten sonra asfalt yola çıkılır. 1.5 kilometre doğu yönünde devam edilerek sol tarafa dere yatağı yoluna giriş yapılır. 1 km’lik dere yatağını çıktıktan sonra asfalt yoldan sola batı yönüne dönülüp, 250 metre kadar ileriden levha yönlendirmesi ile sağa giriş yapılarak 2.7 kilometre toprak yoldan devam edilir. Akdamlar Pazarındaki kavşağın güney batısı istikametindeki ara yola girilmek suretiyle etap tamamlanmış olur. İkinci etabın bitişi aynı zamanda 3. etabın başlangıç noktası olan Akdamlar pazarındaki Yeşilçam Yolu giriş kapısıdır. Etap içerisinde çeşme yoktur. 2. Etap toplamda 9.7 kilometredir.

3. Yürüyüş Etabı (Keloğlan Etabı)
Akdamlar Pazarı merkezinde bulunan 3 yol ayırımındaki ilk aradaki Tak noktası, üçüncü etabın başlangıç noktasıdır. Tak noktasından itibaren yaklaşık 3.2 kilometre yarı asfalt yarı toprak yolda devam edildikten sonra sağdaki köprüden dönülerek Geyikbayırı yoluna çıkılır. Geyikbayırı istikametine giderken köprüden 200 metre sonra sağa yönlendirme levhasından sapılarak asfalt yoldan devam edilir ve Etap sonundaki Akdamlar Pazarı kavşağı öncesindeki köprünün olduğu mevkiye çıkılır. Takın olduğu yer 3. Etabın bitiş noktasıdır. 3. Etap toplamda 5.8 km’dir.

4. Yürüyüş Etabı (Kara Peçe Etabı)
3. Etap bitişin noktasının 90 derece solundaki 4. Etap Tak noktası etabımızın başlangıç noktasıdır. Etap toprak ve asfalt yoldan oluşmaktadır. Yol boyu yerleştirilmiş olan yönlendirme levhaları takip edilerek Saklıkent yoluna çıkılır. Yola çıktıktan sonra, sola dönülerek Saklıkent istikametine devam edilmek suretiyle köprüdeki Tak noktasına ulaşılır. Burası dördüncü etabın bitişidir Dördüncü etap bitiş noktası ve Doyran Pazarı arası 500 metredir. 4. Etap toplamda 9.2 kilometredir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Faydalı böcek yetiştiriciliği için ekilen patatesler hasat ediliyor
YEREL HABERLER Faydalı böcek yetiştiriciliği için ekilen patatesler ...
Alev topuna dönen otomobilin freni boşalınca panik yaşandı Bir anda yanarak yokuş aşağı inen otomobili görenler ne yapacağını şaşırdı Şans eseri park halindeki başka bir aracın arasındaki ağaca çarparak duran otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürülebildi
YEREL HABERLER Alev topuna dönen otomobilin freni boşalınca panik ...
Navigasyonda araç yerine yaya yolunu açınca otomobili merdivende asılı kaldı
YEREL HABERLER Navigasyonda araç yerine yaya yolunu açınca otomobili ...
Corendon Airlınes Danimarka pazarında
YEREL HABERLER Corendon Airlınes Danimarka pazarında
Şahika Ercümen, 100 metrelik dalışla dünya rekorunun sahibi oldu
YEREL HABERLER Şahika Ercümen, 100 metrelik dalışla dünya rekorunun ...
Milli dalgıç Şahika Ercümen'den dünya rekoru (2)
YEREL HABERLER Milli dalgıç Şahika Ercümen'den dünya rekoru (2)
Fren yerine gaza basınca ölüme neden olan sürücü, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca ölüme neden olan sürücü, ...
Antalyaspor'da hedef kupada tur atlamak
YEREL HABERLER Antalyaspor'da hedef kupada tur atlamak
Azra'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Azra'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi
Kepez’in sultanları Marmaris Belediyesi ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Kepez’in sultanları Marmaris Belediyesi ile ...
Diver photographs tiny underwater inhabitants
YEREL HABERLER Diver photographs tiny underwater inhabitants
Bloggerlar Kemer’de buluşuyor
YEREL HABERLER Bloggerlar Kemer’de buluşuyor
Cumhuriyet Bayramı coşkusu Antalya DOB’da yaşanacak
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı coşkusu Antalya DOB’da yaşanacak
Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB’de yer kalmadı 750 hektar alana sahip alanda fabrikatörler yeni alanların açılmasını bekliyor AOSB Başkanı Ali Bahar: "Fabrika kurmak isteyen insanlarımız var bizim mevcut yerimiz yok”
YEREL HABERLER Son 5 yılda 90 fabrika kurulan AOSB’de yer ...
Manavgat’ta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Manavgat’ta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli ...
Şahika Ercümen'den dünya rekoru (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Şahika Ercümen'den dünya rekoru (FOTOĞRAFLAR)
Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)
YEREL HABERLER Şahika Ercümen'den dünya rekoru (1)
Yavru carettaların yaşam mücadelesi; sadece binde 2'si hayatta kalıyor
YEREL HABERLER Yavru carettaların yaşam mücadelesi; sadece binde ...
Manavgat’ta 29 Ekim Satranç Turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Manavgat’ta 29 Ekim Satranç Turnuvası düzenlendi
Navigasyona uydu, yolu karıştırdı pes etmedi merdivenlerde asılı kaldı Otomobiliyle merdivenlerde asılı kalan kadın sürücü E.T: "Bir el atın kurban olayım, takıldım"
YEREL HABERLER Navigasyona uydu, yolu karıştırdı pes etmedi ...
Su altının minik sakinlerini fotoğraflıyor
YEREL HABERLER Su altının minik sakinlerini fotoğraflıyor
Propolis, Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu etkiye sahip
YEREL HABERLER Propolis, Covid-19 hastalarının iyileşmesinde olumlu ...
Kumluca'da 3 ayrı yerde eş zamanlı çıkan yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Kumluca'da 3 ayrı yerde eş zamanlı çıkan yangın ...
Antalya'da 3 ayrı noktada aynı zamanda orman yangını çıktı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya'da 3 ayrı noktada aynı zamanda orman yangını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.