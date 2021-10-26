İbradı’da yağmur suyu çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı’nın Aydınyayla mahallesinde iki ayrı noktada yağmur suyu çalışması gerçekleştirildi.

İbradı'ya bağlı Aydınyayla Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlar tarafından iki farklı noktada yağışlı dönemlerde sorun yaşandığı bilgisinin iletilmesi üzerine İbradı ASAT İlçe Hizmet Birimi harekete geçti. Söz konusu noktalarda yağmur sularının biriktiğini ve zaman zaman vatandaşların evlerinde ve bahçelerinde su baskınlarına neden olduğunu değerlendiren ekipler çalışma başlattı. İki ayrı yerde yürütülen çalışma sonucunda su tutucu hazne yapıldı, yeni drenaj hattı çekildi. Uygun noktalara yağmur suyu mazgalları yerleştirilerek sorun çözüme kavuşturuldu.

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