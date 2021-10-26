2021 Alanya Fishing Tournament başlıyor

3. Alanya Fishing Tournament Yarışması 3031 Ekim tarihlerinde Alanya Marina’ da yapılacak. Alanya’nın ev sahipliğinde 105 tekne 210 sporcu toplamda denize gönül vermiş 500 kişinin katılımıyla, ‘’100 bin TL’’ ödüllü yarışma festival havasında gerçekleştirilecek.
Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen turnuvada sporcular; en büyük balık, yakala bırak, en çok balık ve cumhuriyet özel ödülü kategorilerinde mücadele edecek. İki gün boyunca yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV’ e bağışlanacak. Yarışlar 30 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 da başlayacak. 31 Ekim Pazar günü saat 07.00’da başlayacak yarışın ödül töreni saat 15.00 da gerçekleştirilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.