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Falezlerden düşen kişiye, denizden botlu kurtarma 40 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen trans birey, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı Karadan müdahale edilemeyen yaralının olduğu yere, itfaiye ve sağlık ekipleri botla getirildi

İHA

Falezlerden düşen kişiye, denizden botlu kurtarma 40 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen trans birey, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı Karadan müdahale edilemeyen yaralının olduğu yere, itfaiye ve sağlık ekipleri botla getirildi

Antalya’da yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen trans birey 1 saatlik çalışmayla yaralı kurtarıldı. Karadan ulaşılamayan yaralı, denizden ulaşan ekiplerce bota alınarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde meydana geldi. 31 yaşındaki trans birey T.A, dolaşmaya geldiği falezler üzerinde dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Kano yapan gençler ve amatör balıkçılar, düşen kişiyi görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis,itfaiye ev sağlık ekibi sevk edildi. Parka ulaşan ekipler, düşen kişinin olduğu yeri belirlemek için çaba sarfetti. Karadan ulaşım sağlanamaması üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kaleiçi Yat Limanı’ndan çıkan deniz polisi kayalık alana geldi. Bottan inen polisler, yaralının olduğu yere ulaştı. Çukur bir noktaya düşen ve isminin T.A, olduğu öğrenilen şahsa müdahale için sağlık ve itfaiye ekipleri de denizden botla bölgeye getirildi. Yaralıya ilk müdahale bulunduğu noktada yapıldı. Kaşık sedyeye alınan yaralıyı ekipler bota ulaştırmak için büyük çaba harcadı. Küçük bota alınan yaralı, ardından alındığı büyük botla Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Limana çıkarılan yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
T.A.’nın düştüğü yerin üstünde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayhan Tekgöz, sabah saatlerinden beri arkadaşlarıyla balık tuttuğunu belirterek, “Bir anda bir ses duyduk. Kanoyla geçen arkadaşlar vardı hemen polisi aradık. Nereden yaralının yanına ulaşabileceklerini gösterdik. Bir kadın düşmüş, orayı da ateşe vermiş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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