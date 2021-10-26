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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Esen, OSB Teknik Koleji’nde

İHA

Başkan Esen, OSB Teknik Koleji’nde

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Antalya OSB Teknik Koleji’nde incelemelerde bulunarak “Umarım bu eğitim modeli Türkiye’nin her yerine yayılır” dedi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir dizi incelemelerde bulundu. Güne OSB’de Makine Mühendisi Evren Akbağ ile Mimar Anıl Akbağ'ın iş yerini ziyaret ederek başlayan Esen, üretimi yapılan jeneratörler hakkında brifing aldı. Daha sonra OSB Başkanı Ali Bahar’ı ziyaret eden Esen, OSB’nin son yıllardaki yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ali Bahar ile birlikte Antalya'nın ilk ve tek tam burslu, özel mesleki eğitim veren okulu olan Antalya OSB Teknik Koleji’ni ziyaret eden Esen, okula yönelik yöneticilerden bilgi aldı.

“Okulu kesinlikle görmek lazım”
Başkan Semih Esen, Antalya’nın ekonomideki önemli değeri olan OSB’de, Başkan Ali Bahar ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Sanayi kuruşlarının yanı sıra Antalya OSB Teknik Koleji’nin bölgeye değer kattığını belirten Esen, “Burada böyle bir eğitim kurumuyla karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Burada bir eğitim kurumunun olduğunu, içerisinde ne olduğunu biliyorduk. Fakat burayı anlamak için okulu görmek lazım. Türkiye’de aslında biz ne yaparsak bir adım daha ileri giderizi burada uygulanmış halini gördük” dedi.

“Aşkla uyguluyorlar”
Özel okullarda olmayan bazı imkanların bu okulda yer aldığını dile getiren Başkan Esen, “Birçok özel okulda olmayan fiziki koşullar, rahatlık, kütüphaneler, laboratuvarlar, atölyeler, spor, müzik ve sanat imkanlarını burada gördük. Okulun dar gelirli öğrencilere tamamen ücretsiz olması beni ayrıca duygulandırdı. Kutlamak ve tebrik etmek aslında çok yavan kalıyor böyle bir çabanın içinde olan insanları. Bir de herkesin gelip buraya görmesi gerekiyor. Eğitimin, öğretimin planlanması, programlanması, hangi sektörde ne kadar elemana, hangi nitelikte elemana ihtiyacımızın olduğunun planlanması elbette birileri tarafından yapılıyordur. Fakat biz burada Antalya Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve Başkanı Ali Bahar’ın büyük bir aşkla uygulamalarını gördük. Çok yetersiz kalacak ama kutluyorum onları, tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Ara eleman değil aranan eleman yetiştiriliyor”
Okulda eğitim alan çocukları da gördüğünü belirten Esen, “Onlardaki o umudu, o heyecanı ve şaşkınlığı gördüm. çocuklar deyim yerindeyse, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmanın şaşkınlığı içindeler. Sanayi adına, aranan eleman adına buradan çok güzel bir ışık yayılacak. Okulda ara eleman değil aranan eleman yetiştiriliyor. Çocuklar burada görsel tasarımdan yabancı dile, spordan sanata, müziğe, meslekleriyle ilgili her şeyi en iyi makineyle uygulama yaparak yetişiyor. Ülke adına büyük bir gurur. Burada emeği olanlar adına büyük bir gurur” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye örnek olsun”
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 4 yıl sonra mezun olacak öğrencilerin en az bir yabancı dil bilen, kaya tırmanışını bilen, bir müzik aleti çalan ve mesleğiyle ilgili son teknolojik aletlerle üretim yapmış bireylere dönüşeceğini vurguladı. Okulun zamanla mutlu çocukların, mutlu öğretmenlerin bulunduğu bir eğitim yuvasına dönüşeceğini belirten Esen, “Bunun ilk işaretlerini bugün gururla gördük. Umarız Türkiye’ye örnek olur. Umarız gelecekte ihtiyaç duyduğumuz elemanların planlanması ve onların eğitimleri anlamında bir örnek teşkil eder. İlgililerin Antalya’ya geldiğinde buraya uğramasını tavsiye ediyorum. Yani hiç kimsenin herhangi bir videoyla, hiç kimsenin herhangi bir sözcükle anlatamayacağı kadar güzel bir yer burası. Harika bir eğitim kurumu olmuş. Yapanları tebrik ediyorum. Umarım bu eğitim modeli Türkiye’nin her yerine yayılır” diye konuştu. Günün anısına Başkan Esen’e plaket takdim eden OSB Başkanı Bahar, Esen’in okul hakkındaki düşüncelerini çok değerli bulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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