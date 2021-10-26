Manavgat'ta orman yangını

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor. Taşağıl Kızıldağ Çorak mevki'inden dumanların yükselmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangına halen 3 helikopterle müdahale edilirken bölgenin sarp ve kayalık olması sebebiyle karadan müdahale de güçlük yaşanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.