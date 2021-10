Halk Müziği Sanatçısı Nurgül Şahballı ameliyat oldu

Rutin sağlık kontrolü için gittiği hastanede göğsünde tümör tespit edilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Nurgül Şahballı, OFM Antalya Hastanesinde ameliyat edildi. Sanatçının göğsündeki tümör kitlesi, 1 saatlik operasyonla çıkarıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir’in gerçekleştirdiği ameliyatla sağlığına kavuşan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

Nurgül Şahballı, ameliyat haberini sosyal medya adreslerinden duyurdu. Paylaşımı gören hayranları, sosyal medya üzerinden sanatçıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Her yıl düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırdığını, göğsündeki kitleyi de bu sayede fark ettiğini söyleyen Nurgül Şahballı, “Her yıl düzenli olarak sağlık kontrollerimi yaptırıyorum. Yaklaşık 1 hafta önce göğsümde bir kitle fark ettim. Göğüs kanseri olabileceği şüphesiyle hemen vakit kaybetmeden hastaneye başvurdum. Ameliyat öncesi biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucunda 4 santimlik tümör tespit edilince, hemen ameliyata karar verildi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir’in gerçekleştirdiği ameliyatla kitle çıkarıldı ve patolojiye gönderildi. Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen hastane başhekimi Dr. Cem Mutlu’ya, Doktorum Doç. Dr. Burhan Mayir’e ve hasta hizmetleri müdürü Canan Şenyıl’a, çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Burhan Mayir ise Nurgül Şahballı’nın tedavisinin tamamlandığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



“Erken teşhis tedavide çok önemli”

Şahballı’nın tedavisini gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı bulunan Doç. Dr. Burhan Mayir, 131 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı sebebiyle uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Dünyada ölüme neden olan hastalıklar listesinde ikinci sırada yer alan kanserin erken teşhiste tedavi edilebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Mayir, “Dünyada her yıl 2 milyon, ülkemizde ise 20 bin kadının meme kanserinden etkileniyor. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis tedavide oldukça önemlidir. Bu nedenle meme kanserine karşı çok dikkatli olunmalı ve kontroller ihmal edilmemeli. Meme kanserini tarama testleri ile kanser daha oluşmadan, erken evrelerde tespit etmek mümkündür. Erken tespit edildiğinde ise meme kanseri tedavi edilebilen bir hastalıktır. 131 Ekim 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı'dır. Bu nedenle 4069 yaş arasındaki her kadının, 2 yılda bir meme kanseri taramasını mutlaka yaptırması gerekiyor. Hastalık erken dönemde genellikle belirti vermez. Bir kitle ele gelecek boyuta ulaşmadan tarama mamografisi ile kolayca saptanabilir. Uzunca bir süre belirti vermeden ilerleyen meme kanserinde evre ilerledikçe, çeşitli belirtilerin ortaya çıkması söz konusu. Özellikle 1'inci derece akrabanız da meme kanseri hikâyesi var ise mutlaka dikkat edilmeli ve bir sağlık kuruluşunda kanser tarama testlerini yaptırmalı" ifadelerini kullandı.

