Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Kemer Belediyesi iş birliğince Kemer’e eğitim ve sanat merkezi yapılacak. Konuya ilişkin protokol töreni Kemer Belediyesinde gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesinde yapılan imza törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın ve Gülsüm Bal, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Ferhan Fidan, ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, ATSO Genel Sekreteri Vildan Demer, ATSO Meclis Üyesi Bülent Güllü, ATSO Kemer Temsilcisi Mustafa Çetinkaya, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Ulaştırma Hizmetleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Tıraş ve davetliler katıldı. Başkan Topaloğlu ve ATSO Başkanı Çetin, eğitim ve sanat merkezi ile ilgili hazırlanan protokolü imzalayarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



“Kemer’e hayırlı olsun”

İmza töreninde konuşan Başkan Topaloğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin ile uzun süredir Kemer’e bir hizmet kazandırmak için görüştüklerini söyledi. Topaloğlu, belediyeye ait bir arsaya eğitim ve sanat merkezi yapma kararı aldıklarını belirterek, “Belediyemiz ait arsanın 560 metrekarelik alanında inşaat olacak. Bu binada 7 sınıf, 2 dans odası, kafe, yönetim odaları olacak. 3 Nisan’a kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Binamız tamamlanınca müzik kursları, tiyatro, yabancı dil kursları gibi sanatsal faaliyetler bu merkezimizde gerçekleştirilecek .Kemerimize hayırlı olsun” diye konuştu.



“Kemer’e 140.yıl eseri bırakacağız”

ATSO Başkanı Çetin ise Kemer’in ATSO için önemli yerler arasında olduğuna dikkat çekerek, Kemer’e hizmet yapabilmek için daha önce sürekli Başkan Topaloğlu’nu ziyaret ettiğini hatırlattı. Önlerine değişik projeler geldiğini ancak eğitim ve sanat merkezi projesi geldiğinde heyecanlandıklarını belirten Çetin, Kemer Belediyesinin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Çetin, “ATSO olarak eğitime, kültür ve sanata değer veren bir kurumuz. Özellikle eğitime katkı yapmak istiyoruz. Daha önce milli eğitimle projeler yaptık. İlk defa bir belediye ile kültür ve sanat anlamında bir proje yapıyoruz. Sürdürülebilirliği açısından belediye ile iş yapmamız çok önemli. Zaten Kemer Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Güzel işler yapıyorlar. Bu proje de Kemer’deki üyelerimize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. 140. yılımız dolayısıyla da Kemer’e böyle bir eser kazandırmak bizi çok mutlu edecektir. Şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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