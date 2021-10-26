Köpeğini ararken mahsur kaldığı falezlerde bu kez yaralı bulundu (2)

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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KURTARILAMADI

Antalya'da falezlerde yaralı bulunduktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tamer A.'nın cenazesi, morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-26 16:15:17



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