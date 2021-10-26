Korkuteli'nde emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi

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Antalya Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KorkuteliAntalya karayolu Datköy uygulama noktasında, trafikte cep telefonu kullanılması ve emniyet kemeri takılmasına yönelik çalışmalar kapsamında denetimler yaparak sürücüleri uyardı. Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Datköy uygulama noktasında gerçekleşen denetimde, cep telefonu kullanımının trafik kazasındaki önemli sebeplerden biri olması nedeniyle araçlar kontrol edildi. Sürücülere, seyir esnasında cep telefonu kullanmanın sürücüler üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Denetim kapsamında emniyet kemeri kullanımının hayat kurtaran önemli bir kural olduğu hatırlatıldı.

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