Manavgat'ta orman yangını (2)

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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YANGININ HIZI DÜŞTÜ

Manavgat Kızıldağ Mahallesi´nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınına, havadan 2 uçak ve 11 helikopterle, karadan da arazözlerle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopter ve uçakların geri çekilmesinin ardından söndürme çalışmalarına kara ekipleri devam ediyor. Rüzgarın kesilmesiyle birlikte yangının hızının da düştüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-10-26 19:21:26



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