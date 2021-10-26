Çalıştıkları otelden çaldıkları 40 şişe içki ile yakalandılar

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Kemer ilçesinde, çalıştıkları 5 yıldızlı otelden 40 şişe içki çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Kemer Çamyuva Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye faaliyeti yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurulan M.Y. (29) ve Ö.F.Y.´nin (26) valizlerinde arama yaptı. 5 yıldızlı otelde çalıştıkları belirlenen şüphelilerin valizlerinde, otele ait olduğu daha sonra tespit edilen 40 şişe içki olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Y. ve Ö.F.Y.'nin içkileri çaldıklarını beyan ettikleri belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-10-26 19:28:32
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