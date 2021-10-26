Çalıştıkları otelden çaldıkları 40 şişe içki ile yakalandılar

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Kemer ilçesinde, çalıştıkları 5 yıldızlı otelden 40 şişe içki çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Kemer Çamyuva Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye faaliyeti yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurulan M.Y. (29) ve Ö.F.Y.´nin (26) valizlerinde arama yaptı. 5 yıldızlı otelde çalıştıkları belirlenen şüphelilerin valizlerinde, otele ait olduğu daha sonra tespit edilen 40 şişe içki olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Y. ve Ö.F.Y.'nin içkileri çaldıklarını beyan ettikleri belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-10-26 19:28:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.