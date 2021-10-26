Antalya’da sokak düğünü değil savaş yeri Sokak düğününde havaya tabanca ve tüfekle ateş eden 2 şüpheliden 1’i, güçlükle gözaltına alındı Düğün yarıda kalırken, yerde şok sayıda alkol şişesi, fişek kartuşu ve mermi çekirdeği olduğu görüldü Polise mukavemetin ardından yüzlerce polis, düğün yerine geldi

Antalya’da sokak düğününde, havaya pompalı tüfek ve tabancayla ateş edenleri polis ekipleri gözaltına almak isterken, mukavemetle karşılaştı. Şüphelilerden biri ve düğün sahibi gözaltına alındı, yerde ise onlarca fişek kartuşu ve mermi çekirdeği olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 18.40 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 sokakta meydana geldi. M.Ö.’nün sahibi olduğu sokak düğünden üst üste havaya tabanca ve pompalı tüfekle ateş edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri havaya ateş edenlerden S.Y.’yi gözaltına almak istedi. Kalabalık, polis ekiplerine güçlük çıkardı ve şüpheliyi vermek istemedi. Desteğe gelen takviye ekiplerine güçlük çıkartan ve direnen düğündeki kalabalık, şüpheliyi yakındaki bir binaya kaçırdı. Kalabalık şüpheliyi almaya çalışan polislerin üzerine taş ve bardak attı. Mukavemetin büyümesi üzerine ekipler destek istedi. Bölgeye çok sayıda yunus, sivil ve polis merkezi ekipleri geldi. Şüpheli S.Y., evinde gözaltına alındı. Ayrıca düğün sahibi M.Ö. de ekiplerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri havaya ateş eden ve ekiplere güçlük çıkartan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaşananların ardından düğün yarım kaldı ve masa ve sandalyeler toplanmaya başladı. Yerde ise çok sayıda alkol şişesi, fişek kartuşu ve tabanca çekirdeği olduğu görüldü. Polis ekipleri düğün yerinde didik didik kartuş ve çekirdek aradı. Olay yeri inceleme ekipleri her çekirdek ve kartuşa numara koyarak inceleme yapmaya başladı.

Düğünde yer alan kadınlardan biri, “Düğünümüz berbat oldu. Bir anda olay oldu. İçki içmişler haberimiz yok bizim, oynuyorlardı. Sonra bu olay oldu” dedi.

Ortalığın sakinleşmesinin ardından polis ekipleri bölgeden ayrıldı.

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