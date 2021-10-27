Manavgat'ta sahte-kaçak içki operasyonu

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir şahsın kaçaksahte içki sattığı yönünde alınan ihbar üzerine şüphelinin evinde yapılan aramada 22 litre kaçaksahte içki ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde D.G.İ. isimli şahsın sahte/kaçak içki sattığı yönünde alınan duyum üzerine İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı personelince şüphelinin evinde yapılan arama neticesinde 22 litre kaçaksahte içkiye el konuldu. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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