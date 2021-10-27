Kartal başlı vatozları elleriyle beslediler



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Akvaryum'da, kartal başlı vatoz besleme ve sevme havuzu, büyük ilgi gördü. Ellerine taktıkları eldiven ile vatozlara karides veren turistler, farklı bir deneyim yaşadı.

5 milyon litre su kapasiteli ana tankı, 131 metre uzunluğu ve 3 metre genişliğinde dünyanın en büyük tüneline sahip Antalya Akvaryum'un oluşturduğu kartal başlı vatoz besleme ve sevme havuzu, turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özel karides yemlerini kasadan alıp ellerine eldiven geçiren turistler, vatozları besledi. Dakikalarca vatoz beslediğini belirten Rus turist Anna Skozalavo, bambaşka bir tecrübe yaşadığını söyledi. Skozalavo, aynı zamanda vatozun sırtı ile göbeğini kaşıdığını da anlattı.

'GIDIKLANMAKTAN ÇOK HOŞLANIYORLAR'

20 metrekare havuz içinde 40 santimetre derinlikte 25 kartal başlı vatoz yaşadığını belirten Akvaryum Antalya Müdürü İsmail Arık, "Bu vatoz türü, dünya üzerindeki en zararsız ve insancıl türdür. Zarar vermez, yem verileceğini hissettiklerinde, suyun yüzeyine çıkarak kanatlarını çırpar ve ortaya muhteşem bir manzara çıkar. Buraya gelenlerin cam arkasından yüzen balıkları, izleyip gitmelerini istemedik. Hiç olmazsa bir kısmıyla etkileşimde bulunmalarını arzuladık. Şimdi vatoz havuzunun önü bir dakika boş kalmıyor. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi beslemeye katılıyor. Vatozlar gıdıklanmaktan ve sevilmekten çok hoşlanıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-10-27 10:56:35



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