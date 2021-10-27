Bir Zamanlar Antalya Müzesi açılıyor

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Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nın yönetim idare binasını şehir müzesine dönüştürdüğü ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını açıyor.



Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nın yönetim idare binasını şehir müzesine dönüştürdüğü ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ kapılarını açıyor. Antalya ve Dokuma Fabrikasının hatıralarını yaşatacak Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nde kentin önemli değerleri ve hikayeleri anlatılıyor. Eski Dokuma Fabrikasının yönetim idare binasında yer alan 2 katlı müze, engelsiz ve aynı zamanda ekolojik özelliklere sahip. Toplamda 2 bin metre kare sergi alanı bulunan müzede, yerli ve yabancı konukların sesli rehber eşliğinde 6 dilde müzeyi gezme imkanı bulunuyor. Antalya’nın tarihine ışık tutacak ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını açıyor.

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