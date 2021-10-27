Sokak düğününde ateş açan 2 kişi aranıyor



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokak düğününde havaya ateş açılması sonrası bölgeye giden polis ekipleri ile davetliler arasında çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan S.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Havaya ateş ettiği ve polislere müdahalede bulunduğu belirtilen 2 kişi aranıyor.

Olay, dün gece Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 Sokak´ta meydana geldi. Yapılan sokak düğününde davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Endişe yaşayan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Düğün alanına gelen ekipler, silahla ateş açtığı belirlenen şüphelilerden S.Y.'yi gözaltına almak istedi. Düğün sahibi ve diğer davetliler ise S.Y.'nin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada polislerden kaçırılan S.Y., yakındaki bir binaya götürüldü. Davetliler, polis ekiplerinin üzerine taş ve bardak atmaya başladı. Kalabalığı yatıştırmakta güçlük çeken polis ekipleri, destek istedi. Kısa sürede düğünün yapıldığı alana çok sayıda yunus, sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekibin gelmesi ile şüpheli S.Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin düğünün yapıldığı sokak üzerinde yaptığı araştırmada içki şişeleri ile çok sayıda fişek kartuşu ve boş kovan bulundu. Olay sonrası düğün dağıldı.

Gözaltına alınan S.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından bu sabah serbest bırakıldı. Havaya ateş açtığı ve polislere müdahale ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-27 11:39:58



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