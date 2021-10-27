Manavgat’ta 6 hektar ormanlık alan yandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Manavgat ilçesi Taşağıl Kızıldağ Çorak mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınında 6 hektar dolayında ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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