Antalya’da turizmde 2021 hedefi 9 milyon turist Antalya Turizm Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dr. Erkan Yağcı: “Yılı 9 milyon ile kapayacağız”

Antalya’da düzenlenen Turizm Fuarında konuşan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, “2021 yılında şu ana kadar 8.5 milyon yabancı turisti ağırladık. Yılı 9 milyon ile kapatacağız. Sektörün tüm paydaşları olarak sektöre olan inancımızı kaybetmeden bugünlere geldik” sözlerine yer verdi.

Turizm kenti Antalya’da 2728 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya Turizm Fuarı 2021 açılışı yapıldı. ANFAŞ fuar alanında düzenlenen fuara Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Erıcson, ATSO Başkanı Davut Çetin, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu Turizm ve Halk Sanatları Bakanı Emin Merdanov ve çok sayıda davetli katıldı.



“2022 2019’un çok üzerinde olacak”

Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren GM Center & GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, katılımcılara teşekkür etti. Antalya’nın turizm alanında dünyada daha çok anılarak yoluna devam edeceğini belirten Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bizler de katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu şehir turizm kentidir. Turizmle dünyaya açılan Türkiye’nin penceresidir. Birçok yabancı turist, ülkemizi sadece Antalya’da bulunduğu sürede tanıyor. Bu manada büyük bir sorumluluğumuz var. Antalya’da tüm sektörler olarak bu işi güzel yapıyoruz. 2019 yılında bu işin pandemi kurallarına uyarak nasıl yapılabileceğini bu şehrin turizmcileri gösterdi. Onun ekmeğini bu yıl yiyoruz. Gelecek yıl katlanarak karşılığını alacağız. 2022 2019’un çok üzerinde olacak. Bu şehir bu işi başarıyor. Biz el ele hareket ederek şehrimizi daha doğrusu Türkiye’nin dışa açılan penceresini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Misafirlerimizi en üst düzeyde ağırlayacağız. Antalya bu işi başarıyor. Başarmaya devam edeceğiz. Hizmet kalitesini en üst düzeyde göstererek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



“2021 sonuna kadar 9 milyona ulaşarak bu rakamı geçeceğiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya dünyanın en çok turist ağırlayan 10 kentinden birisidir. Salgın sonrasında en hızlı geri dönüşü sağlayarak 2021 sonuna kadar 9 milyona ulaşarak bu rakamı geçeceğiz. Dün itibari ile 8.5 milyona yakın turist şehrimize giriş yaptı. Salgın ile birlikte sağlığın ne kadar önemli olduğunu tecrübe edenlerden birisiyim. Her krizde kıymeti daha çok anlaşılan turizm sektörünün sorunlarını çok iyi biliyoruz. Büyükşehir olarak deniz, kum, güneş destinasyonu dışında Antalya’yı kültür ve sanat turizm olarak geliştirmek için çalışıyoruz. Turizme destek olmaya devam edeceğiz. Doğal zenginlikleri koruyacağız. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz” açıklamasına yer verdi.



"Anavatanın bu destekleri asla göz ardı edilemez"

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, “Pandeminin turizm sektörünün etkilendiği bir dönemden çıktık. Artık bu pandemi ile yaşamaya alıştık. Turizm sektörünü eski günlerine getirmek için bizler de çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde KKTC en güvenilir ülkeler arasında aldık. KKTC olarak pandemi sürecini başarı ile yönettiğimizi düşünüyoruz. Hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 0.08’dir. Yaşadığımız tecrübelerden dolayı 2022’nin daha iyi geçeceğini düşünerek ona göre çalışıyoruz. Turizm sektörlerimiz yanında olarak onların bir takım yaptıkları çalışmalara kaktı koymaya çalıştık. KKTC’nde 12 ay turizmin yaşanabilir olduğunu göstermeye çalışarak misafirlerimizi ağırlıyoruz. Türkiye her zaman yanımızda ve yanımızda olmaya devam ediyor Anavatanın bu destekleri asla göz ardı edilemez. Turizm konusunda bize her zaman el uzatan bakanımızda teşekkür ederim. Yeni dönemde de işbirliğimizi arttırarak devam ettireceğimizi konuşuyoruz. KKTC partner ülke olarak seçildiği için teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.



“Turizmde istihdamda 2019 sayılarını yakaladık”

ATSO Başkanı Davut Çetin, “Çok önemli bir fuardayız. Fuarlar ne kadar çok olursa katkısı o kadar çok olur. Turizmde rakiplerimizden çok daha öndeyiz. Biz krizlere alıştık. Önümüzdeki yıllarda bu dinamizm bize turizm açısından moral veriyor. İklim değişikliği hepimizin konusu olmalıdır. Bu ısınma ile gidersek biz 23 ay sonra turizm yapamaz hale geleceğiz. Turizmde istihdamda 2019 sayılarını yakaladık. Bu fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



“Yılı 9 milyon ile kapayacağız”

Salgın döneminde bu tür fuarların çok önemli yer kapladığını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, “2021 yılında şu ana kadar 8.5 milyon yabancı turisti ağırladık. Yılı 9 milyon ile kapayacağız. Sektörün tüm paydaşları olarak sektöre olan inancımızı kaybetmeden bugünlere geldik. Burada bir takım çalışmasını gerçekleştirdik. Antalya’nın bir turizm şehri olduğunu sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya gösterdik. Başarı tesadüf değil. Bunun arkasında bilinçli bir çalışma var. Herkes yılmadan çalıştı” ifadelerine yer verdi.



“Umuyorum ki bu yılı 10 milyon turist ile kapatırız”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir de, “Antalya kendi üzerinde bir turizm cennetidir. Antalya deyince akla turizm geliyor, turizm deyince Antalya ve Türkiye geliyor. Antalya’nın Karadeniz’e, Ege’ye ve doğu bölgelerine de çok önemli katkıları oluyor. Antalya’ya gelen turistler Türkiye’yi merak ediyorlar. Bundan sonra pandemi konuşmayacağız. Artık 2021 yılının 2020 yılı ile değerlendirilmesini istemiyoruz. Biz 2022 yılını konuşuyor olacağız. Umuyorum ki bu yılı 10 milyon turist ile kapatırız. Biz ülkemizi tanıtmaya devam edeceğiz” sözleri ile sezonu değerlendirdi.

Turizm Fuarı’nın ulusal ve uluslararası tur operatörleri, offline ve online seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım firmaları gibi çok sayıda sektör temsilcisinin ziyaret etmesi bekleniyor.

