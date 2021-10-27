Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 29 Ekim Cuma günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları için ücretsiz olacak.

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