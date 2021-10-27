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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevrimiçi Komşu Kart, Eylül ayında 143 bin TL kazandırdı

İHA

Çevrimiçi Komşu Kart, Eylül ayında 143 bin TL kazandırdı

Muratpaşa Belediyesi’nin artık alışveriş yaparken de kazandıran kartı Çevreci Komşu Kart’la cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinleri, sadece eylül ayında 143 bin TL kazandı. Nisan 2016’dan bugüne uygulanan projeyle Muratpaşalıların kartlarına 5 buçuk milyon TL’den fazla para yüklendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin tek ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, nisan 2016’da pilot mahallelerde uygulamaya alındı. “Atma, biriktir, kazanalım” sloganıyla hayata geçirilen projeyle, cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları evinde ayrıştıran ve belirli gün ve saatte kapasının önünden geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim eden ilçe sakinleri, lira karşılığı puan kazanmaya başladı.
Pilot mahallelerde sağlanan başarının ardından tüm ilçede uygulanmaya başlayan projeyle Muratpaşalılar, Nisan 2016’dan bu yılın Eylül ayı sonuna kadar geçen sürede 5 milyon 887 bin TL kazandı. Aynı dönemde, ev ev toplanan atık miktarı ise 17 milyon 501 bin kilogram oldu. Sadece eylül ayında evlerden toplanan 263 bin 631 kilogram atık karşılığında kartlara 143 bin 34 TL yüklendi.
Muratpaşa Belediyesi, projeyle ev ekonomisi için bugüne kadar hiç olmayan bir maddi kaynak oluştururken Çevreci Komşu Kart, bu yıl ‘para kart’ özelliği de kazandı. Kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabilen kartlarla Muratpaşalılar, ister markette ister online alışverişte ödemelerini Çevreci Komşu Kartla yapabiliyor.
Bununla birlikte, Çevreci Komşu Kart artık üye işyerlerinden yapılacak alışverişlerde yüzde 30’a varan indirim imkanı sunuyor. İndirimlerden yararlanmak için Muratpaşalıların alışverişlerinde Çevreci Komşu Kartlarını kullanmaları yeterli oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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