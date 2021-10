Başkan Böcek: "Projelerle turizme destek olmaya devam edeceğiz"

Antalya Turizm Fuarı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Deniz, kum, güneş destinasyonu dışında Antalya’yı kültür, sanat ve alternatif turizm çeşitlerinin varlığıyla zenginleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Turizm sektörü profesyonellerini buluşturan Antalya Turizm Fuarı 2021 ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgın sonrasında en hızlı geri dönüşü sağlayan destinasyonlardan bir tanesi olarak Antalya’nın 2021 yılı sonuna kadar 9 milyon yabancı misafir hedefini geçeceği tahmininde bulundu.



“8 milyon 411 turist”

Dün itibarıyla kente gelen yabancı misafir sayısının 8 milyon 411 bine ulaştığını belirten Başkan Böcek, “Salgının en çok etkilediği sektörlerden birisi de turizm oldu. Dünyada 1 buçuk milyardan fazla insan seyahat edemedi. Dünya genelinde yüzde 75 civarında, ülkemizde yüzde 69 civarında sektörel daralma yaşandı. Sizler tarafından verilen mücadeleyle ayakta kalan turizm sektörünün sorunlarını çok iyi biliyoruz” dedi.



“Turizme destek”

Her zaman turizm sektörünün yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak deniz, kum, güneş destinasyonu dışında Antalya’yı kültür, sanat ve alternatif turizm çeşitlerinin varlığıyla zenginleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Antalya.com.tr, Antalya Turizm Alt Yapı Birliği, gastronomi turizmi, hop on hop off otobüsler, Antalya alt yapı yatırımları, Tour of Antalya ve benzeri organizasyonlarla, projelerle turizme destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Doğayı koruyacağız”

Turizmi var eden doğal zenginlikleri koruyacaklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, maviyi, yeşili, kültürü, tarihi yaşatacak ve yükseltecek projeleri kararlılıkla bir bir hayata geçireceklerini kaydetti.

