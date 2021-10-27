129 kilometre uzaktan Aksu’ya nar hasadına geliyorlar 10 bin dekar alanda, yıllık 35 bin ton nar üretimi yapılıyor

Örtü altı sebze üretiminde söz sahibi Antalya’nın Aksu ilçesinde nar hasadı devam ediyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda, yıllık 35 bin ton nar üretimi yapılıyor. Kurşunlu Mahallesi'nde devam eden nar hasadı, Aksu'ya 129 kilometre uzaklıkta olan Finike’den gelen genç kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Nar bahçelerinde sabahın erken saatlerinde kadınlar tarafından başlayan hasat, gün kararıncaya kadar sürüyor. Kadın çavuş Aynur İzoğlu, 7 senedir meyve bahçelerine çavuş olarak işçi temin ettiğini ve 5 dönüm nar bahçesini bir günde, çoğu kadın olmak üzere toplam 10 işçiyle çalışarak tamamladıklarını söyledi.



"Bu iş yağmurda ve çamurda çok zor"

Finike’den Aksu’ya işçilerle birlikte gelen kadın çavuş Aynur İzoğlu, “Sabah 03.30’da kalkıyorum, işçileri arıyorum. Onları evlerinden topluyorum. Sabah 06.30’da Aksu’ya geliyoruz. 7 senedir bu işi yapıyorum. İşçi getirip, götürüyorum. Çoğu kadın işçilerimiz var. Bunun yanında ağır işler için erkek işçilerimiz de çalışıyor. 5 dönümlük serayı bir günde tamamlıyoruz. Finike’den buraya geliyoruz. Bu iş yağmurda ve çamurda çok zor. Yılda 7 ay bu şekilde çalışıyoruz ve çalışanlarımızın çoğu kadın ve çocuk sahibi. Burada iş bitiyor, evde iş başlıyor. Yaptığımız iş başına ücret alıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.