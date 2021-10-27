Alanya’da polis ekipleri okul çevresinde göz açtırmıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde okullar çevresinde yapılan denetimlerde 115 şüpheli, 27 işyeri ve 25 farklı park kontrol edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilçede okullar bölgesi ve çevresinde bulunan parklar, kahvehaneler, internet kafeler ile umuma açık yerlerde ve servis araçlarında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 115 şüpheli şahıs, 27 işyeri, 25 farklı yerde bulunan park ve bahçe kontrol edildi. Çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

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