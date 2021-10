ATSO Başkanı Çetin: “Her 29 Ekim’i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz”

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda Cumhuriyetin kuruluş değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Cumhuriyetin 100. yıldönümünü Antalya’da simge bir eserle taçlandırmak üzere çalışmaların sürdüğünü belirtti. Davut Çetin mesajında Cumhuriyetin 100. Yılına 2 yıl kaldığını belirterek , “Cumhuriyetimizin 100. yılına sadece 2 yıl kaldı. Bundan sonra her 29 Ekim’i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz” dedi.



“Yaşadığımız toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum”

Başkan Davut Çetin mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetimizin 98. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, milletimize yakışan, erdeme dayalı bir yönetim şeklidir. Cumhuriyetimizin kurucu kadroları müthiş bir vizyonla bu toprakları halk egemenliğine dayalı bir yapı ile buluşturmuştur. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına sadece 2 yıl kaldı. Bundan sonra her 29 Ekim’i tarihimize ve gelecek nesillere karşı muhasebe günü olarak görmeliyiz. Cumhuriyetimizin başarısı her birimiz için bir onur ve haysiyet meselesi olarak görülmelidir” dedi.



“Üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirme azim ve kararlığındayız”

Kalkınma ve refah için üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapacaklarını belirten Çetin, “Önder, en büyük eserim dediği Cumhuriyeti tanımlarken “Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir, Cumhuriyet ahlaklı insanlar yetiştirir” ifadelerini kullanmıştır. Bizlere düşen bu değerli mirası sevgi, saygı, adalet, eşitlik ve birlikte çalışma kültürü ile yoğurarak geleceğe taşımaktır. Bizler iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği, “muasır medeniyet seviyesi”ne ulaşmayı amaçlarken, refahın temeli olan ekonomik kalkınmayı ivmelendirerek sürdürmek üzere üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirme azim ve kararlığındayız” diye konuştu.



“İlerlemeyi hep birlikte başarabiliriz”

Birlikte ilerlenebileceğinin altını çizin Çetin, “Ancak ekonomide istikrar kadar ihtiyacımız olan şeyin uzlaşma, saygı ve güven iklimi olduğu da unutulmamalıdır. Bunun için Anayasamızda yer alan Cumhuriyetimizin temel ilkelerine sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Devletimizin kurumları ayrışma ve gruplaşmadan uzak tutulmalıdır. Yargı bağımsızlığı, liyakat sistemi, eğitimde kalite gibi değerlere önem verilmelidir. Adalet, kamu güveni ve vicdanı çok daha güçlü şekilde tesis edilmelidir. Atalarımız nasıl ki el ele vererek, birliktelikle, ortak hedef doğrultusunda ve olağanüstü fedakarlıklarla Cumhuriyeti kurduysa, bu değerli mirası değerlerini koruyarak yüceltmek de bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Bu ilerlemeyi hep birlikte başarabiliriz ve başarmak zorundayız. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken güzel ülkemize yakışan şey budur” şeklinde konuştu.



“Cumhuriyetin 100. Yıl Simge Eser Projesi”

Mesajında Cumhuriyetin 100. Yıldönümünü Antalya’da simge bir eserle taçlandırmak için fikir yarışması düzenlediklerini de hatırlatan Davut Çetin, “Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümüne 2 sene kaldı. 100. yıldönümleri özeldir, üzerinden yıllar geçse de hatırlanmalıdır. Antalya da kamusuyla, sivil toplumuyla 100 yıl coşkusunu bir sembolle ölümsüzleştirmelidir. Bu nedenle ATSO olarak kentimizin değerli kurumları, İş İnsanları Dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yola çıktığımız “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” simge eser projesini çok önemsiyoruz. Halkımızın fikir ve önerilerini topladık. Çalışma grubumuz değerlendirmeleri yapıyor. Değerlendirme sonrası öne çıkan fikirleri, kısa zaman içerisinde kamuoyuna açıklayacağız. Bu tür semboller bir ülkenin ve şehirlerin ortak geçmişe sahip çıkması ve gelecek iddiasını gösterir. Antalya’da yaşayan herkes maddi ve manevi olarak bu sembole katkı koymalıdır. İnanıyorum ki; Antalya için Cumhuriyetin 100. Yıl sembolünü 2023 yılında bütün kurumlarla, halkımızla birlikte, hep beraber hayata geçireceğiz ve bu gururu gelecek nesillere aktaracağız” ifadelerini kullandı.

